Un pakistano preparava attentato a New York

Un cittadino pakistano residente in Canada, Muhammad Shahzeb Khan, 20 anni, noto anche come Shahzeb Jadoon, è stato arrestato il 4 settembre in Canada in relazione a una denuncia presentata nel distretto meridionale di New York. Khan è stato accusato « di aver tentato di fornire supporto materiale e risorse a un'organizzazione terroristica straniera designata lo Stato islamico dell'Iraq e al-Sham (Isis)». Le prove raccolte mostrano che l'imputato abbia pianificato un attacco terroristico a New York City intorno al 7 ottobre di quest'anno « con l'obiettivo dichiarato di massacrare, in nome dell'Isis, il maggior numero possibile di ebrei,» ha affermato il Procuratore generale Merrick B. Garland. Come affermato nella denuncia, Khan, che risiedeva in Canada, ha tentato di viaggiare dal Canada a New York City, dove intendeva usare armi automatiche e semiautomatiche per effettuare una sparatoria di massa a sostegno dell'Isis in un centro ebraico a Brooklyn, New York. Khan ha iniziato a postare sui social media e a comunicare con altri su un'applicazione di messaggistica crittografata in merito al suo sostegno all'Isis nel novembre 2023 circa, quando, tra le altre cose, Khan ha distribuito video e materiale di propaganda jihadista Successivamente, l’uomo n ha iniziato a comunicare con due ufficiali dell’FBI sotto copertura. Durante quelle conversazioni, Khan ha confermato che lui e un altro sostenitore dell'Isis con base negli Stati Uniti avevano pianificato di effettuare un attacco in una particolare città degli Stati Uniti, Tra le altre cose, Khan ha detto che stava attivamente « tentando di creare una vera cellula offline di sostenitori dell'ISIS per effettuare un assalto coordinato utilizzando fucili in stile AR per prendere di mira i "chabad" ebrei israeliani... sparsi ovunque». Durante le conversazioni successive, Khan ha ripetutamente ordinato ai dui agenti dell’FBI di procurarsi fucili d'assalto in stile AR, munizioni e altri materiali per effettuare gli attacchi e ha identificato in luoghi specifici di New York città nella quale gli attacchi avrebbero avuto luogo. Khan ha anche fornito dettagli su come avrebbe attraversato il confine dal Canada agli Stati Uniti per condurre gli attacchi. Durante queste conversazioni , Khan ha sottolineato che « il 7 e l'11 ottobre sono i giorni migliori per colpire gli ebrei perché "il 7 ottobre ci saranno sicuramente delle proteste e l'11 ottobre è Yom Kippur».

Intorno al 20 agosto, dopo aver inizialmente suggerito alcuni quartieri di New York City alle UC, Khan ha deciso di prendere di mira un centro ebraico situato a Brooklyn, New York. Khan ha detto agli agenti che aveva intenzione di portare a termine questo attacco intorno al 7 ottobre 2024, che Khan ha riconosciuto come il primo anniversario dei brutali attacchi terroristici in Israele da parte di Hamas. A sostegno della sua scelta di New York City come posizione di destinazione, Khan si è vantato che « New York è perfetta per colpire gli ebrei perché ha la più grande popolazione ebraica in America e quindi, anche se non attacchiamo un evento potremmo facilmente accumulare molti ebrei» Khan ha anche dichiarato: «andremo a New York per massacrarli» e ha inviato una fotografia dell'area specifica dove aveva pianificato di portare a termine l'attacco.

In seguito, Khan ha continuato a sollecitare quelli che lui riteneva dei complici, ad acquistare fucili stile AR, munizioni e altre attrezzature per il suo attacco, tra cui « alcuni buoni coltelli da caccia così possiamo tagliargli la gola». Khan ha ripetutamente ribadito il suo desiderio di portare a termine l'attacco a sostegno dell'Isis e ha discusso la pianificazione dell'attacco, anche identificando proprietà in affitto vicine al primo obbiettivo e ha pagato un trafficante di esseri umani per aiutarlo a raggiungere e attraversare il confine dal Canada agli Stati Uniti. Durante una comunicazione, Khan ha osservato che « se avessimo successo con il nostro piano, questo sarebbe il più grande attacco sul suolo statunitense dall'11 settembre».

Intorno al 4 settembre, come Khan aveva detto di voler fare in relazione al suo attacco, ha tentato di raggiungere il confine tra Stati Uniti e Canada. Per farlo, ha utilizzato tre auto separate per attraversare il Canada verso gli Stati Uniti, prima di essere arrestato a Ormstown, Canada non lontano dal confine tra Stati Uniti e Canada. Muhammad Shahzeb Khan è accusato di un capo d'imputazione « per aver tentato di fornire supporto materiale e risorse a un'organizzazione terroristica straniera designata». Se condannato, rischia una pena massima di 20 anni di carcere.

@riproduzione riservata