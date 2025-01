​Oggi il rilascio dei primi tre ostaggi israeliani

Dopo 471 giorni di guerra, un cessate il fuoco tra Israele e Hamas è entrato in vigore alle 11:15 di domenica, poco dopo che l'ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver ricevuto la lista degli ostaggi che il gruppo di governo di Gaza avrebbe rilasciato, dopo giorni di ritardi. Hamas ha inviato a Israele i nomi di tre ostaggi destinati al rilascio oggi, secondo quanto riportato dai media palestinesi e israeliani. L'elenco, richiesto ai sensi dei termini dell'accordo di cessate il fuoco, è stato inviato ai mediatori e successivamente consegnato ai funzionari israeliani, hanno riferito fonti all'emittente pubblica Kan. I nomi sono: ⁠Emily Damari,⁠ ⁠Romi Gonen, Doron Steinbrecher.

Romi Gonen, 23 anni, è stata portata via dal festival musicale Nova dopo essere stata colpita alla mano. Gli ostaggi liberati hanno riferito in precedenza che era viva ma aveva bisogno di cure mediche urgenti per la ferita alla mano.



Emily Damari, 28 anni, è stata rapita dal suo appartamento nel kibbutz di Kfar Aza dopo essere stata colpita alla mano e aver riportato ferite da schegge alla gamba. La cittadina britannico-israeliana sarebbe stata bendata e condotta a Gaza con la propria auto.

Doron Steinbrecher, 31 anni, è stata prelevata dal suo appartamento di Kfar Aza dopo aver inviato un ultimo messaggio vocale agli amici dicendo: «Sono arrivati, mi hanno presa» L'infermiera veterinaria era sola nel suo appartamento quando i terroristi di Hamas hanno invaso il kibbutz che noi di Panorama.it abbiamo visitato nel febbraio scorso.

I jet da combattimento israeliani hanno continuato a colpire obiettivi a Gaza anche dopo il mancato rispetto del cessate il fuoco, previsto per le 8:30. L’IDF ha confermato gli attacchi, attribuendo la responsabilità all’iniziale mancato rispetto degli obblighi da parte di Hamas, come stabilito dall’accordo. Nel frattempo, l’agenzia di difesa civile palestinese ha segnalato che otto palestinesi sono stati uccisi durante gli attacchi aerei. Secondo l’IDF, le operazioni hanno preso di mira località specifiche a Gaza, la cui identità non è stata rivelata, con la promessa di ulteriori dettagli a seguire.

Parallelamente, il ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, e il suo partito di estrema destra Otzma Yehudit, hanno annunciato le proprie dimissioni dalla coalizione di governo domenica mattina. Questa decisione era stata preannunciata qualora il cessate il fuoco e l’accordo sugli ostaggi fossero stati approvati. Ben-Gvir, affiancato dal ministro del patrimonio, Amichai Eliyahu, e dal ministro del Negev, Galilea e resilienza nazionale, Yitzhak Wasserlauf, ha consegnato le lettere di dimissioni al primo ministro Benjamin Netanyahu. «Da questo momento in poi, il partito Otzma Yehudit non è più parte della coalizione», ha dichiarato il partito.

Donald Trump ha sottolineato l'importanza di mantenere il cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ma ha anche dichiarato di aver lasciato al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, piena libertà d'azione per affrontare la situazione. In un'intervista alla NBC, alla domanda sulla fiducia nel rilascio degli ostaggi, Trump ha risposto: « Lo vedremo molto presto e sarebbe meglio che regga. Questa vicenda deve concludersi. Vogliamo che finisca, ma fai ciò che è necessario». Donald Trump ha inoltre annunciato un prossimo incontro con Netanyahu, senza però fornire ulteriori dettagli.

