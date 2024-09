L’annuncio delle Idf: «Hassan Nasrallah è morto. Ora massima allerta»

L'esercito di Israele (Idf) riferisce che il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato ucciso nel raid aereo israeliano di ieri sulla periferia sud di Beirut: « A seguito di informazioni precise fornite dall'IDF e dall'apparato di sicurezza israeliano, i caccia dell'aviazione militare israeliana hanno effettuato un attacco mirato al quartier generale centrale dell'organizzazione terroristica Hezbollah, situato sotto un edificio residenziale nell'area di Dahieh a Beirut. L'attacco è stato eseguito mentre la catena di comando senior di Hezbollah stava operando dal quartier generale, portando avanti attività terroristiche contro i cittadini dello Stato di Israele», affermano le forze armate israeliane. Il capo di stato maggiore delle IDF, tenente generale Herzi Halevi, ha detto che Israele colpirà chiunque minacci il paese e i suoi cittadini.«Il messaggio è semplice a chiunque minacci i cittadini dello Stato di Israele, sapremo come arrivare a lui». Come scrive Times of Israel secondo quanto riferito dall'esercito, durante gli attacchi aerei israeliani nella notte, sono stati distrutti decine di missili antinave stoccati da Hezbollah sotto alcuni palazzi.

Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) erano a conoscenza del possesso da parte di Hezbollah dei missili cinesi C-704 e C-802, oltre ai missili Ghader iraniani, che hanno una gittata di circa 200 chilomentri. Questi missili erano gestiti e mantenuti da un'unità d'élite di Hezbollah, considerata molto esperta. Sempre secondo Times of Israel alcuni membri di questa unità che parteciparono all'attacco all'INS Hanit della Marina israeliana nel 2006, che causò la morte di quattro marinai, sono ancora attivi. Gli attacchi notturni hanno distrutto sei magazzini dove erano conservati e mantenuti i missili, secondo le affermazioni dell'esercito che ritiene che avrebbero potuto essere lanciati in pochi minuti. Le Idf sottolineano che questi missili «rappresentano una seria minaccia per le navi della Marina israeliana, così come per le rotte di navigazione civile e per le posizioni strategiche israeliane vicino alla costa».

Le forze israeliane (Idf) rendono noto su X di aver ucciso nella notte il capo della rete terroristica di Hamas nel sud della Siria Ahmad Muhammad Fahd: «E' stato eliminato mentre pianificava un altro attacco terroristico». Intanto sono in corso nuovi raid israeliani nella valle della Bekaa e nella città di Bhamdoun, a sud-est di Beirut. Lo riportano i media libanesi.L'esercito israeliano ha confermato di aver lanciato attacchi contro «obiettivi terroristici di Hezbollah nell'area della Bekaa, nel nord-est del Libano». Infine Al Manar, la televisione di Hezbollah, da qualche ora ha iniziato a trasmettere immagini di repertorio. La sua diretta, che proseguiva senza interruzioni dalla periferia sud di Beirut, dal sud del Libano e dalla Bekaa, è stata interrotta per mostrare le mobilitazioni di massa in Libano, Iran e Yemen delle forze che costituiscono l'“Asse della Resistenza”, guidato dall'Iran. Le immagini sono accompagnate da musica marziale che celebra Gerusalemme, considerata la terza città santa dell'Islam, e il leader della Repubblica Islamica, l’ayatollah Ruhollah Khomeini. Ora manca solo l’annuncio ufficiale da parte di Hezbollah della morte di Hassan Nasrallah.

