La California brucia e i pompieri non riescono a fermare le fiamme

La città di Los Angeles ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dei forti venti che hanno favorito la rapida diffusione di diversi incendi lungo le colline ai margini settentrionali della città. Gli incendi di Palisades e di Eaton sono andati fuori controllo nella contea di Los Angeles a causa dei venti impetuosi che hanno alimentato le fiamme in rapida evoluzione.

Martedì sera i funzionari di Santa Monica hanno ordinato l'evacuazione di alcune zone della città a causa della minaccia dell'incendio di Palisades. Oltre alle persone che vivono nella piccola porzione di zona di evacuazione nella parte settentrionale della città, è ora in vigore « un avviso di evacuazione» per un'area più ampia. Ai residenti è stato detto di tenersi pronti ad evacuare. «La situazione è in peggioramento, restate al sicuro». Così il sindaco di Los Angeles Karen Bass ha avvertito i suoi concittadini sul social X rispetto all'emergenza incendi che sta devastando la California. Le fiamme hanno colpito nelle ultime ore la contea di Los Angeles, in California. Evacuate quasi 100mila persone persone e per spegnere il vasto incendio sono stati schierati più di 1.400 vigili del fuoco. I roghi hanno colpito il quartiere di Palm Palisades e il canyon di Eaton vicino alla città di Altadena, il quartiere Sylmar e la zona di Tamarack. Nella zona collinare di La Cañada Flintridge è stato evacuato anche il laboratorio della Nasa.

La situazione degli incendi a Los Angeles rimane critica, con nessuno dei tre principali roghi attualmente sotto controllo. Secondo il Department of Forestry and Fire Protection, sono già stati distrutti 3.015 acri di terreno, equivalenti a circa 1.200 ettari. Tra gli incendi, il più devastante è quello di Palisades, che ha bruciato 2.921 acri. Seguono l'Eaton Fire (1.000 acri) e l'Hust Fire (500 acri). Le condizioni estremamente avverse, con venti che raggiungono velocità fino a 60 miglia orarie, complicano ulteriormente le operazioni di spegnimento e potrebbero alimentare ulteriormente le fiamme fino a giovedì. Il Cal Fire Incident Management Team II è stato attivato per supportare i vigili del fuoco della contea e della città di Los Angeles, impegnati senza sosta nel tentativo di contenere le fiamme. La priorità è proteggere le comunità locali e limitare i danni alle strutture e all'ambiente.

Nel frattempo, il Distretto scolastico unificato di Los Angeles ha dichiarato che quattro delle sue scuole rimarranno chiuse domani: Canyon Charter Elementary, Marquez Charter Elementary, Palisades Charter Elementary e Paul Revere Charter Middle.Martedì scorso, il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza mentre l'incendio di Palisades bruciava nella contea di Los Angeles. Un terzo incendio di sterpaglie segnalato nella tarda serata di martedì nel quartiere di Sylmar, a nord di Los Angeles, ha indotto i vigili del fuoco di Los Angeles a emettere ordini di evacuazione per quell'area. L'ordine di evacuazione obbligatoria «era in vigore a nord della 210 Freeway da Roxford fino alla divisione Interstate 5 / 14 Freeway», secondo la portavoce del LAFD Margaret Stewart.

Incendio di Palisades

A più di 30.000 persone nella Contea di Los Angeles è stata ordinata l'evacuazione a causa dell'incendio di Palisades, uno dei numerosi incendi scoppiati martedì mattina, che ha colpito la comunità di Pacific Palisades. Alimentato da intensi venti di Santa Ana, l'incendio si è esteso per oltre 2.900 acri e ha minacciato 13.000 strutture. Centinaia di vigili del fuoco hanno combattuto le fiamme a piedi sulle colline della Santa Monica Mountains, dove l'incendio è originariamente scoppiato, e in aereo, lanciando acqua e ritardante di fiamma. Nella comunità di Pacific Palisades, migliaia di persone hanno cercato di sfuggire alle fiamme. Secondo LAist, le riprese video hanno mostrato automobilisti sulla Pacific Coast Highway che fuggivano dalle loro auto verso l'oceano, su richiesta degli agenti. I vigili del fuoco di Los Angeles hanno avvertito per giorni i residenti di questo significativo evento di vento, simile a quello che il mese scorso ha bruciato case e aziende a Malibu e il mese precedente nella città di Camarillo. La California meridionale non ha visto precipitazioni significative dallo scorso aprile e l'accumulo di combustibile secco in combinazione con i venti ha messo la regione in allarme e si sta preparando al peggio. Come riporta Jacob Margolis di LAist, gli incendi nella regione sono diventati sempre più distruttivi e mortali.

Incendio di Eaton

Inoltre, un secondo grande incendio provocato dal vento è divampato martedì sera nella contea di Los Angeles a causa dei venti impetuosi di Santa Ana che si sono abbattuti sulla regione. L'incendio Eaton ha distrutto 1.000 acri ad Altadena, a nord di Pasadena, un'area confinante con la Angeles National Forest.È stata ordinata l'evacuazione. « I venti forti hanno favorito la rapida crescita dell'incendio, costituendo una minaccia significativa per le comunità vicine e rendendo difficili gli sforzi di contenimento», ha dichiarato CalFire-. I vigili del fuoco stanno lavorando in modo continuo per rallentare la diffusione e proteggere le infrastrutture critiche in condizioni estreme. La combinazione di bassa umidità, combustibili secchi e venti variabili ha aumentato il potenziale di incendi a macchia e di rapida espansione Le condizioni sono cambiate rapidamente martedì sera, mentre le aree di evacuazione si spostano accanto all'incendio. I funzionari avvertono che i venti di Santa Ana non faranno che peggiorare da martedì sera a mercoledì mattina, raggiungendo le 100 miglia orarie o più. Il Servizio meteorologico nazionale ha avvertito « di una situazione particolarmente pericolosa e le raffiche molto forti e la bassa umidità relativa permetteranno agli incendi che si svilupperanno di diffondersi molto rapidamente». Mercoledì, si prevede che questo fenomeno interesserà le contee di Orange, San Bernardino e Riverside e il Servizio Meteorologico Nazionale segnala un rischio estremo per aree come San Fernando Valley, Pasadena, Burbank e i corridoi delle autostrade 118/210. Il Presidente Joe Biden avrebbe dovuto visitare l'area martedì, ma ha annullato la sua visita a causa di problemi meteorologici.



