Israele effettua attacchi aerei contro gli Huthi all'aeroporto di Sanaa e in tutto lo Yemen

Questo pomeriggio l’aeronautica militare israeliana (IAF) ha condotto una serie di attacchi aerei contro obiettivi nelle città di Sanaa e Hudaydah, controllate dagli Huthi, nello Yemen. Gli attacchi sono stati effettuati mentre il leader degli Huthi Abdul Malik al-Houthi teneva un discorso. L'IDF ha confermato l'attacco affermando: «in seguito all'approvazione dei piani operativi da parte del Capo di Stato Maggiore, del Ministro della Difesa e del Primo Ministro, i jet da combattimento dell'IAF hanno condotto attacchi basati sull'intelligence su obiettivi militari appartenenti al regime terroristico Huthi sulla costa occidentale e nell'entroterra dello Yemen. Il gruppo terroristico yemenita ha ripetutamente attaccato lo Stato di Israele e i suoi cittadini, anche con attacchi UAV e missili terra-terra sul territorio israeliano» Gli obiettivi colpiti dall'IDF includono infrastrutture militari utilizzate dagli Huthi per le loro attività militari sia nell'aeroporto internazionale di Sanaa che nelle centrali elettriche di Hezyaz e Ras Kanatib. Inoltre, l'IDF ha anche colpito infrastrutture militari nei porti di Al-Hudaydah, Salif e Ras Kanatib sulla costa occidentale. L'IDF ha spiegato che gli obiettivi militari colpiti sono stati utilizzati dal regime terroristico degli Huthi per contrabbandare armi iraniane nella regione e per l'ingresso di alti funzionari iraniani. «Questo è un ulteriore esempio dello sfruttamento delle infrastrutture civili da parte degli Houthi per scopi militari», ha affermato l'IDF.

Gli Huthi che operano come un gruppo terroristico autonomo pur facendo affidamento sulla cooperazione e sugli ingenti finanziamenti iraniani per portare a termine i suoi attacchi, sono una parte centrale della strategia dell'asse iraniano e i suoi attacchi alle navi e alle rotte di navigazione internazionali continuano da più’ di un anno a destabilizzare la regione e il mondo in generale. Una fonte israeliana ha confermato a Sky News Arabia : « Abbiamo colpito l'aeroporto internazionale di Sanaa» mentre la rete saudita Al Hadath ha segnalato sette attacchi a Sanaa e tre a Hudaydah. Tra gli obiettivi secondo il rapporto c'erano il porto di Hudaydah e centrali elettriche e petrolifere. Abdul Malik al-Houthi dopo gli attacchi ha affermato «La deterrenza di Israele ha fallito contro il nostro paese, nonostante gli attacchi contro le strutture civili a Sanaa e Hudaydah. Il nemico israeliano sa che le nostre operazioni continuano, sono efficaci e influenti. I nostri missili, che i sistemi di difesa israeliani non sono riusciti a intercettare, hanno causato grande frustrazione ai funzionari diplomatici e della difesa in Israele e negli Stati Uniti.I media israeliani parlano di una settimana insonne. Questa è una nuova frustrazione tra gli israeliani, abbiamo lanciato i missili ipersonici di notte, e molte volte a ore molto tarde della notte o nelle prime ore del mattino. Quando ci sono allarmi, milioni di persone scappano dalle case che occupano e dalle loro città verso i rifugi». Che qualcosa stava per accadere lo si era capito ieri durante la cerimonia di accensione delle candele per l'Hanukkah quindo il primo ministro Benjamin Netanyahu ha minacciato il gruppo ribelle yemenita: « Oggi accendiamo la prima candela di Hanukkah per celebrare la vittoria dei Maccabei di allora e anche la vittoria dei 'Maccabei di oggi'", ha affermato Netanyahu.Come allora, colpiamo i nostri nemici, e coloro che allora pensavano di poter tagliare il filo delle nostre vite qui, questo varrà per tutti loro» Il Primo Ministro ha poi aggiunto: «Anche gli Houthi impareranno ciò che Hamas, Hezbollah, il regime di Assad e altri hanno imparato, e anche questo richiederà tempo. Questa lezione sarà appresa in tutto il Medio Oriente, vi dico», poi citando la benedizione recitata mentre si accendono le luci di Hanukkah, ha concluso con le parole «in quei giorni in questo momento».

Benjamin Netanyahu si è recato al centro di comando centrale dell'Aeronautica Militare insieme al Ministro della Difesa Israel Katz, al Capo di Stato Maggiore dell'IDF Herzi Halevi e al Comandante dell'Aeronautica Militare Tomer Bar per monitorare da vicino gli attacchi aerei contro gli obiettivi Houthi nello Yemen. «Stiamo accendendo la seconda candela di Hanukkah. Siamo nella guerra di resurrezione, la generazione dei moderni Maccabei. Un'ora fa l'IAF ha colpito obiettivi dell'organizzazione terroristica Houthi in Yemen, sia sulla costa che a Sanaa. Siamo determinati a sradicare questo braccio terroristico dell'asse del male iraniano. Continueremo fino a quando non avremo finito il lavoro», ha dichiarato. Dopo gli attacchi aerei israeliani sullo Yemen, il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato che Israele darà la caccia a tutti i leader degli Huthi. «Abbiamo assistito a un'azione precisa da parte dell'aeronautica militare israeliana, che ha colpito obiettivi strategici degli Huthi nello Yemen, all'aeroporto e al porto», ha affermato Katz in un video dal centro di comando sotterraneo dell'IAF presso il quartier generale militare di Tel Aviv. Poi ha aggiunto: «Come abbiamo detto, chiunque colpisca Israele, noi lo colpiremo. Daremo anche la caccia a tutti i leader Houthi, li colpiremo come abbiamo fatto altrove. Nessuno sarà in grado di eludere il lungo braccio di Israele»

