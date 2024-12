Le IDF colpiscono i siti strategici degli Huthi poche ore dopo il lancio di un missile contro Israele

La scorsa notte le IDF hanno colpito obiettivi degli Huthi nello Yemen. L'unità del portavoce delle IDF ha affermato in una nota: «Poco fa, in seguito all'approvazione dei piani di attacco da parte del ministro della Difesa israeliano Israel Katz, i jet da combattimento dell'IAF, sotto la direzione della Direzione dell'intelligence e della Marina israeliana, hanno colpito obiettivi militari appartenenti al regime terroristico Huthi sulla costa occidentale e nell'entroterra dello Yemen». Nella dichiarazione si precisa inoltre: «Il regime terroristico Huthi ha ripetutamente attaccato lo Stato di Israele, anche attaccando il territorio israeliano utilizzando UAV e missili terra-terra. La maggior parte di questi proiettili è stata intercettata con successo». Gli Huthi dall’inizio del conflitto a Gaza hanno lanciato oltre 200 missili e 170 droni contro Israele nell'ultimo anno. Secondo l'IDF, la stragrande maggioranza non ha raggiunto Israele o è stata intercettata dall'esercito e dai suoi alleati nella regione. Ieri mattina un missile balistico lanciato dallo Yemen verso il centro di Israele è stato intercettato dal sistema a lungo raggio Arrow ma i detriti derivanti dall'intercettazione del missile hanno causato ingenti danni a una scuola a Ramat Gan che è successivamente crollata.

Due ondate di attacchi

Gli obiettivi colpiti dall'IDF sono quelli che stati utilizzati dalla milizia islamista per scopi militari, secondo la dichiarazione dell'IDF, che ha aggiunto: «Gli attacchi degradano il regime terroristico Huthi, impedendogli di sfruttare gli obiettivi per scopi militari e terroristici, incluso il contrabbando di armi iraniane nella regione». Secondo quanto riferito dall'esercito, gli attacchi aerei dell'aeronautica militare israeliana contro obiettivi Huthi nello Yemen sono stati effettuati in due ondate. Quattordici caccia dell'aeronautica israeliana, supportati da aerei cisterna e velivoli da ricognizione, hanno preso parte agli attacchi, pianificati dall'esercito per settimane come risposta agli attacchi del gruppo filo-iraniano contro Israele. I jet dell'IAF erano già in volo verso lo Yemen quando, alle 2:35 del mattino, gli Huthi hanno lanciato un missile balistico contro Israele che è stato intercettato. Alle 3:15 del mattino è stata effettuata la prima ondata di attacchi lungo la costa dello Yemen, colpendo i porti di Hodeidah Ras Isa e Salif. Otto rimorchiatori utilizzati per portare le navi nei porti sono stati distrutti negli attacchi. Una seconda ondata di attacchi aerei alle 4:30 del mattino ha colpito due centrali elettriche nella capitale Sanaa con successive interruzioni di corrente in tutta la città.

Secondo Times of Israel sette persone sono state uccise in un attacco al porto di Salif e le altre in due attacchi all'impianto petrolifero di Ras Issa, entrambi situati nella provincia occidentale di Hodeidah. I raid aerei israeliani condotti durante la notte nello Yemen avevano l'obiettivo di bloccare completamente i tre porti utilizzati dagli Huthi, sostenuti dall'Iran, situati sulla costa del Paese. Nell'attacco, tutti i rimorchiatori impiegati per movimentare le navi nei porti sono stati distrutti. In un precedente attacco israeliano al porto di Hodeidah, erano state colpite le gru utilizzate per scaricare le merci. Ora Israele considera che tutte le attività della milizia terroristica filo iraniana yemenita nei porti sono state annientate. Parlando dal bunker di comando dell'aeronautica militare, dove ha approvato i piani di attacco, il ministro della Difesa Israel Katz ha trasmesso un messaggio inequivocabile: «Abbiamo colpito di nuovo obiettivi strategici dell'organizzazione terroristica Huthi in Yemen stasera. Il lungo braccio di Israele raggiungerà anche voi. Chiunque alzi una mano contro Israele verrà tagliato, chiunque ci colpisca verrà colpito sette volte tanto».«Il movimento Huthi risponderà all'escalation con l'escalation», ha affermato Muhammad al-Bukhaiti, un membro dell'ufficio politico dei ribelli filo-iraniani dopo i raid israeliani sullo Yemen in risposta al lancio nella notte di un missile contro lo Stato ebraico.

Your browser does not support the video tag. roar-assets-auto.rbl.ms

@riproduzione riservata