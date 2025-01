Hamas ha accettato la bozza dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi

Hamas ha accettato una proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, che include il rilascio di decine di ostaggi, secondo due funzionari coinvolti nei negoziati. Un rappresentante israeliano ha confermato progressi nei colloqui, ma i dettagli restano in fase di definizione.

L'Associated Press ha avuto accesso a una copia del piano, la cui autenticità è stata confermata da un funzionario egiziano e da un rappresentante di Hamas. Tuttavia, l'accordo dovrà essere approvato dal governo israeliano prima di essere finalizzato. I tre funzionari hanno rilasciato dichiarazioni sotto anonimato, essendo discussioni riservate a porte chiuse. Israele ha dichiarato che non consegnerà il corpo di Yahya Sinwar, ex leader di Hamas, anche qualora si raggiungesse un accordo per una tregua e la liberazione degli ostaggi.

Le autorità israeliane non hanno commentato l’eventualità di concedere immunità ai leader attuali di Hamas o di esiliare figure di spicco del movimento in un paese terzo come parte dell’accordo. Tuttavia, Israele mantiene come condizione imprescindibile per la fine delle ostilità la cessazione del controllo di Hamas sulla Striscia di Gaza.

La bozza finale

1- Sospensione temporanea delle operazioni militari reciproche delle parti e ritiro delle forze israeliane verso est e lontano dalle aree densamente popolate in una zona lungo il confine in tutte le aree della Striscia di Gaza, compresa la Valle di Gaza (asse di Netzarim e rotonda del Kuwait).

2- La sospensione temporanea dell'attività aerea (per scopi militari e di ricognizione) nella Striscia di Gaza per 10 ore al giorno e per 12 ore nei giorni di rilascio dei rapiti e dei prigionieri.

3- Il ritorno degli sfollati nelle loro aree di residenza e il ritiro dalla Valle di Gaza (asse di Netsarim e rotonda del Kuwait):

A. Il settimo giorno (dopo il rilascio di 7 detenuti), le forze israeliane si ritirano completamente da Al-Rashid Street a est fino a Salah al-Din Street, smantellano completamente i siti e le installazioni militari in quest'area e iniziano il ritorno degli sfollati nelle loro aree di residenza (senza portare armi durante il ritorno), così come la libertà di movimento della popolazione in tutte le aree della Striscia, e l'ingresso degli aiuti umanitari da Al-Rashid Street a partire dal primo giorno e senza ostacoli.

B. Il 22° giorno, le forze israeliane si ritireranno dal centro della Striscia (in particolare dall'asse di Ntsarim e dall'asse della rotonda del Kuwait) a est di Salah al-Din Road verso un'area vicina al confine, e le posizioni e le installazioni militari saranno completamente smantellate, e continuerà il ritorno degli sfollati ai loro luoghi di residenza (senza portare con sé armi durante il ritorno alle loro case) nel nord della Striscia, e continuerà la libertà di movimento della popolazione in tutte le aree della Striscia.

C. A partire dal primo giorno, saranno introdotte quantità intense e sufficienti di aiuti umanitari, materiali di soccorso e carburante (600 camion al giorno, tra cui 50 camion di carburante, di cui 300 per il nord), compreso il carburante necessario per il funzionamento della centrale elettrica, il commercio e le attrezzature necessarie per la rimozione del rublo, e la riabilitazione e il funzionamento di ospedali, centri sanitari e panetterie in tutte le aree della Striscia di Gaza, e continuando così in tutte le fasi dell'accordo.

4- Scambio di ostaggi e prigionieri tra le due parti:

A. Durante la prima fase, Hamas rilascia 33 detenuti israeliani (alievi o corpi), tra cui donne (civili e reclute femminili), bambini (sotto i 19 anni non soldati), anziani (sopra i 50 anni) e civili feriti e malati, in cambio di un certo numero di prigionieri nelle carceri e nei centri di detenzione israeliani, secondo quanto segue:

B- Hamas rilascia tutti i detenuti israeliani vivi, compresi donne e bambini civili (sotto i 19 anni, non soldati). In cambio, Israele rilascia 30 bambini e donne per ogni detenuto israeliano rilasciato, sulla base di liste fornite da Hamas, in base all'arresto più vecchio.

B. Hamas rilascia tutti i detenuti israeliani, gli anziani (oltre i 50 anni) e i civili malati e feriti. In cambio, Israele rilascia 30 prigionieri anziani (oltre i 50 anni) e malati per ogni detenuto israeliano, sulla base degli elenchi forniti da Hamas, secondo l'arresto più vecchio.

C. Hamas rilascia tutte le reclute israeliane vive. In cambio, Israele rilascia 50 prigionieri dalle sue carceri per ogni recluta israeliana rilasciata (30 ergastolani, 20 che scontano altre pene e non hanno più di 15 anni) sulla base di liste fornite da Hamas.

Ad eccezione di un numero concordato di prigionieri (almeno 100), la loro situazione sarà discussa nella seconda fase della Convenzione...

Un numero concordato (almeno 50) di prigionieri che scontano l'ergastolo all'estero o a Gaza sarà rilasciato.

5- Programmazione dello scambio di detenuti e prigionieri tra le due parti nella prima fase:

Il primo giorno dell'accordo, Hamas rilascerà 3 ostaggi israeliani (civili).

Il settimo giorno dell'accordo, Hamas rilascerà altri quattro israeliani (civili)...

In seguito, Hamas rilascerà altri tre rapiti israeliani ogni sette giorni, prima le donne (civili e soldati), e tutti i rapiti vivi saranno rilasciati prima della restituzione dei corpi.

Nella sesta settimana, Hamas rilascerà tutti i restanti detenuti civili inclusi in questa fase. In cambio, Israele rilascerà un numero concordato di prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane, secondo le liste che Hamas presenterà.

Entro il settimo giorno, Hamas trasmetterà informazioni sul numero di rapiti israeliani che saranno rilasciati in questa fase.

C. Nella sesta settimana (dopo il rilascio di Hisham Al-Sayed e Afra Mengistu, che facevano parte di un totale di 33 rapiti di cui era stato concordato il rilascio nella prima fase dell'accordo), la parte israeliana rilascerà 47 prigionieri dell'accordo Shalit che erano stati imprigionati per la seconda volta.

D. Se il numero di israeliani vivi rapiti di cui è previsto il rilascio non raggiunge i 33, il numero di corpi delle stesse categorie sarà completato per questa fase; in cambio, Israele rilascerà nella sesta settimana tutte le donne e i bambini (sotto i 19 anni) che sono stati arrestati dalla Striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023.

E. Il processo di scambio è legato alla misura del rispetto dei termini dell'accordo, tra cui la cessazione delle operazioni militari da entrambe le parti, il ritiro delle forze israeliane, il ritorno degli sfollati e l'ingresso degli aiuti umanitari.

I prigionieri palestinesi che saranno nuovamente rilasciati non saranno arrestati con le stesse accuse per le quali erano stati precedentemente arrestati e la parte israeliana non prenderà l'iniziativa di arrestare nuovamente i palestinesi rilasciati per scontare il resto della loro pena. Ai prigionieri palestinesi da rilasciare non sarà richiesto di firmare alcun documento come condizione per il loro rilascio.

7. Lo scambio di rapiti e prigionieri nella prima fase di cui sopra non sarà considerato la base per le chiavi di scambio nella seconda fase.

8. Entro e non oltre il sedicesimo giorno, inizieranno i negoziati indiretti tra le due parti per l'accordo sui termini di attuazione della seconda fase del presente accordo, compresi quelli relativi alle chiavi di scambio dei rapiti e dei prigionieri tra le due parti (soldati e altri uomini). Gli accordi su questo punto devono essere raggiunti prima della fine della quinta settimana di questa fase.

9. Le Nazioni Unite, le sue agenzie e le altre organizzazioni internazionali continueranno il loro lavoro nel fornire servizi umanitari in tutte le aree della Striscia di Gaza, e continueranno a farlo durante le fasi dell'accordo.

10- Avviare la riabilitazione delle infrastrutture (elettricità, acqua, servizi igienici, comunicazioni e strade) in tutte le aree della Striscia di Gaza, e introdurre le attrezzature necessarie per la protezione civile, e per rimuovere macerie e calcinacci, e quanto sopra continuerà per tutte le fasi dell'accordo.

11. Sarà possibile introdurre le forniture e i requisiti necessari per la creazione di rifugi per gli sfollati che hanno perso le loro case durante la guerra (almeno 60.000 alloggi temporanei - roulotte - e 200.000 tende).

12. Dopo il rilascio di tutti i soldati israeliani, al valico di Rafah arriverà un numero di feriti militari superiore a quello concordato per le cure mediche, aumenterà il numero di persone e di malati e feriti autorizzati a passare attraverso il valico di Rafah e saranno rimosse le restrizioni all'uso dei passeggeri in transito, alla circolazione delle merci e al commercio.

13. Avviare l'attuazione degli accordi e dei piani necessari per la ricostruzione completa delle case, degli edifici civili e delle infrastrutture civili distrutte a causa della guerra e risarcire le persone colpite sotto la supervisione di una serie di Paesi e organizzazioni, tra cui Egitto, Qatar e Nazioni Unite.

14. Tutte le azioni di questa fase, compresa la temporanea cessazione delle operazioni militari da parte di entrambe le parti, gli sforzi di soccorso e di accoglienza, il ritiro delle truppe, ecc. continueranno nella seconda fase fino a quando continueranno i negoziati sulle condizioni. La seconda fase di questo accordo continua ad essere attuata. I garanti di questo accordo si impegneranno al massimo per far sì che questi negoziati indiretti continuino, in modo che le parti possano raggiungere accordi sulle condizioni di attuazione della seconda fase di questo accordo.

Fase II (42 giorni):

15- L'annuncio del ritorno di una calma sostenibile (una cessazione permanente delle operazioni militari e di tutte le attività ostili) e che entrerà in vigore prima dell'inizio dello scambio di detenuti e prigionieri tra le due parti - tutti gli uomini israeliani rimasti in vita (civili e soldati) - in cambio di un numero concordato di prigionieri nelle carceri e nei centri di detenzione israeliani, e il ritiro completo delle forze israeliane fuori dalla Striscia di Gaza.

Fase III (42 giorni):

16- I corpi e i resti dei morti in possesso di entrambe le parti saranno scambiati dopo averli raggiunti e identificati.

17. L'attuazione del piano di ricostruzione della Striscia di Gaza per un periodo da 3 a 5 anni, comprese le case, gli edifici civili e le infrastrutture civili, e il risarcimento per tutte le persone colpite inizieranno sotto la supervisione di una serie di Paesi e organizzazioni, tra cui Egitto, Qatar e Nazioni Unite.

Aprire i valichi e consentire la circolazione di persone e merci.

I garanti dell'accordo:

Qatar, Egitto, Stati Uniti