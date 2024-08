A un passo dall’escalation tra Israele e Hezbollah

Gli aerei da caccia dell'aeronautica militare israeliana stanno attualmente bombardando obiettivi legati all'organizzazione terroristica Hezbollah, che rappresenta una minaccia imminente e significativa per la popolazione dello Stato di Israele, ha dichiarato nelle prime ore di domenica il portavoce delle IDF, Daniel Hagari. Secondo le informazioni disponibili, Hezbollah stava pianificando di lanciare circa 6.000 razzi e missili contro Israele, quando le forze armate israeliane hanno avviato un attacco preventivo. A seguito degli attacchi, e in conformità con la valutazione della situazione da parte del Comando del Fronte Interno delle IDF, saranno emesse linee guida per la sicurezza della popolazione in alcune aree di Israele. Nell'ambito dell'ultima valutazione della situazione, il ministro della Difesa Yoav Gallant ha proclamato una situazione di emergenza interna su tutto il territorio nazionale. La dichiarazione dello stato di emergenza permetterà alle IDF di impartire istruzioni specifiche alla popolazione, limitare le riunioni pubbliche e chiudere i siti nelle zone interessate.

«Di recente, le IDF hanno identificato che l'organizzazione terroristica Hezbollah si stava preparando a lanciare missili e razzi verso Israele», ha affermato Hagari. «In un atto di autodifesa per neutralizzare queste minacce, le IDF stanno colpendo obiettivi terroristici in Libano, da dove Hezbollah stava pianificando di lanciare i suoi attacchi contro i civili israeliani. Questo fa seguito a più di 6.700 razzi, missili e droni esplosivi lanciati da Hezbollah contro famiglie, abitazioni e comunità israeliane dall'8 ottobre.Hezbollah lancerà presto razzi, e forse missili e droni, verso il territorio israeliano. Aggiorneremo a breve le linee guida difensive del Comando del Fronte Interno per coloro che si trovano in Israele», ha aggiunto il portavoce delle IDF.

L'azione preventiva contro Hezbollah è stata approvata durante discussioni avvenute nella notte. Il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant si trovano presso la base di Kirya a Tel Aviv. Il gabinetto di sicurezza si è riunito questa mattina alle 7:00. Fonti in Libano hanno riferito che le forze di difesa israeliane (IDF) hanno colpito circa 40 obiettivi. Nel frattempo, sirene di allarme sono risuonate in diverse città dell'Alta Galilea. Sono state segnalate diverse esplosioni, ma fortunatamente non si registrano feriti. A seguito dell'annuncio delle IDF, è stato raccomandato ai residenti nelle zone di conflitto e nelle città del Golan di rimanere vicini ai rifugi. Hezbollah ha lanciato circa 210 razzi e 20 droni verso il nord di Israele durante l'attacco di questa mattina, secondo quanto riferito dall'IDF. L'esercito israeliano ha spiegato che alcuni dei proiettili sono stati intercettati, mentre altri hanno raggiunto i loro obiettivi, provocando danni e feriti.

Molti razzi sono caduti anche in aree non abitate. In una precedente dichiarazione, Hezbollah aveva affermato « di aver lanciato oltre 320 razzi Katyusha su Israele», descrivendo un attacco su larga scala supportato da un « gran numero di droni». Hezbollah, dopo aver annunciato che l’operazione militare contro le postazioni israeliane è stata « conclusa» con un massiccio attacco di razzi e droni, ha anche smentito le dichiarazioni secondo cui Israele avrebbe respinto l'attacco. «La nostra operazione militare odierna è terminata con successo, e le affermazioni di Israele contro la resistenza sono prive di fondamento». Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando al Gabinetto di sicurezza ha affermato: «Siamo determinati a fare di tutto per difendere il nostro Paese, per riportare gli abitanti del nord in sicurezza nelle loro case e per continuare a sostenere una semplice regola: se qualcuno ci fa del male, noi rispondiamo facendogli del male».