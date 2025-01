Svezia: sciami di droni al Nordic Response 2025

In vista delle prossime esercitazioni militari Nato previste nell’Artico la Svezia si sta preparando a presentare la sua innovativa tecnologia basata sull’utilizzo di sciami di droni pensata per migliorare le capacità di ricognizione e combattimento. Lo sviluppo è stato condotto in collaborazione con la divisione Difesa di Saab che intende utilizzare funzioni di intelligenza artificiale e, a differenza dei droni tradizionali, li fa operare come unità interconnesse imitando i comportamenti naturali osservati negli sciami d’insetti e uccelli. L'iniziativa ha visto fin da subito il coinvolgimento dell'esercito svedese, la Swedish Defense Material Administration e la Swedish Defense Research Agency. Quanto percepito e visto dallo sciame viene trasmesso ai centri di comando e consente alle forze armate di adattarsi in modo più efficiente alle condizioni del campo di battaglia, sempre in rapida evoluzione. Gli sciami di droni sono costituiti da unità di differenti dimensioni che operano in modo coeso tra loro e sono in grado di completare compiti complessi in modo indipendente; possono gestire missioni di ricognizione, localizzare obiettivi e assistere nelle operazioni di combattimento. Ogni sciame è controllato da un singolo operatore che può assegnare anche differenti compiti utilizzando sensori diversi installati sui velivoli senza pilota di dimensioni variabili a seconda del carico utile più opportuno.

Secondo il ministro della Difesa svedese Pal Jonson, tale innovazione tecnologica potrebbe fornire un'efficienza senza pari nelle strategie militari, riducendo la dipendenza dall'intervento umano e migliorando i tempi di risposta. Gli esperimenti della Svezia con gli sciami di droni la pongono accanto a potenze militari come Stati Uniti, Cina e Russia, che stanno tutte investendo molto in sistemi simili. Secondo l’analista del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti Marcel Plichta, gli sciami di droni sono un’evoluzione cruciale nella guerra moderna poiché le loro applicazioni spaziano dalla posa di mine alla raccolta di informazioni. Da migliorare sono certamente le prestazioni in termini di autonomia, poiché in genere con il carico utile di sensori applicato, i droni non superano i 30 minuti dimissione. Ma è una questione di batterie, quindi destinata a evolvere rapidamente nel tempo. In questo modo la Svezia mira ad accelerare il suo vantaggio tecnologico mostrando la determinazione a rimanere competitiva tra le Forze occidentali del fronte Nord europeo. La regione nordica, per la vicinanza con la Russia, è infatti diventata un punto strategico al centro delle crescenti tensioni geopolitiche, situazione che impone una prontezza da esercitare e mantenere in occasione delle esercitazioni militari congiunte come la biennale Arctic Strike condotta in collaborazione con la vicina Norvegia ed evoluta nella più ampia Nordic Response in seguito all'adesione della Svezia alla Nato. Nel 2024 parteciparono oltre 20.000 soldati provenienti da 13 paesi e le attività hanno incluso esperimenti con fuoco vivo come esercitazioni operative di rapido schieramento e riposizionamento. La prossima esercitazione sarà dal 3 al 14 marzo, ovvero tra meno di sei settimane.

Dopo l’ingresso nella Nato, il Paese sta aumentando costantemente il suo bilancio per la difesa, con l'intenzione di destinare il 2,6% del suo Pil alla spesa militare entro il 2028, rispetto al 2,2% dello scorso anno. Dal punto di vista geografico bisogna ricordare che la lunghezza del confine della Nato con la Russia lungo quelli di Finlandia e

Svezia è di 1.340 km, ovvero enorme sia da pattugliare e controllare, sia da difendere in caso di sconfinamenti o azioni aggressive. Molto importante per definire i requisiti dello sciame è l’esperienza della guerra russo-ucraina, nella quale è stato attivo il polo ucraino di difesa tecnologica “Brave 1”, che ha elencato gli sciami di droni come una delle massime priorità per Kiev nel 2025.