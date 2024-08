Il bacio di Vladimir Putin al Corano

Vladimir Putin è arrivato ieri in Cecenia accolto dal fedele alleato Razman Kadyrov e insieme hanno visitato un deposito di armi e successivamente una moschea. Qui il presidente russo ha preso tra le braccia una copia del Corano e l'ha baciata. Premesso che Putin non si è certo convertito all'Islam, si tratta comunque di un gesto simbolico. Perché l'ha fatto? Lo chiediamo a Irina Tsukerman avvocato specializzato in diritti umani e sicurezza nazionale e analista presso l'Arabian Peninsula Institute di Washington D.C.

«Ci sono diverse osservazioni degne di nota da fare. In primo luogo, fino a poco tempo fa, l'appello di Putin ai conservatori politici internazionali era quello di presentarsi come il difensore della cristianità. Lo ha fatto schierandosi con Bashar Al Assad in Siria, che a un certo punto è stato abbracciato dalle minoranze del Paese, compresi i cristiani, come il minore dei mali, ma che nel corso della guerra civile e dopo si è rivelato una minaccia altrettanto grave. I russi, inoltre, non hanno avuto problemi con gli attacchi fisici alle comunità cristiane in Siria, e nemmeno con l'attacco in piena regola all'Ucraina a maggioranza cristiana. È ironico che, dopo aver affermato di abbracciare i valori cristiani, di aver bandito i Fratelli Musulmani e, a un certo punto, di essere un partner degli Stati Uniti nel contrastare il terrorismo jihadista, Putin stia ora compiendo gesti come il bacio al Corano che, in passato, gli sarebbero valsi l'obbrobrio proprio da parte di quel pubblico che egli corteggiava attraverso i passi politici ufficiali e le campagne di propaganda. La seconda osservazione è che Putin in realtà non aveva alcun interesse particolare per il cristianesimo o l'Islam, se non nella misura in cui servivano ai suoi interessi politici, e qualsiasi osservatore attento della sua carriera non lo direbbe».

E pensare che l’Unione Sovietica era atea

Ex ufficiale dell'SVR, Putin è emerso dal cinico ateismo dell'Unione Sovietica comunista nella Russia post-sovietica, dove era comune per i “nuovi russi”, gli oligarchi e i “fratelli” del crimine organizzato fare donazioni alla chiesa, partecipare alle funzioni in modo molto ostentato, per poi commettere ogni sorta di crimine il giorno successivo dopo aver assolto i propri peccati. Creare impressioni di religiosità è diventato di moda negli anni '90 e continua a essere un modello simbolico e attraente, soprattutto per attirare gli occidentali. La realtà della vita in Russia è ben diversa, con tassi altissimi di AIDS e di altre malattie sessualmente trasmissibili, alti livelli di aborto e una frequenza generalmente bassa in chiesa, per non parlare della mancanza di infrastrutture di base per gli orfanotrofi, dell'alto tasso di alcolismo e di altri problemi che non si conciliano con alti livelli di osservanza religiosa nazionale. Pur rendendo un servizio a parole al cristianesimo e sostenendo di combattere l'islamismo, Putin continua a impegnarsi in alleanze egoistiche, coltivando l'islamismo in Cecenia nel tentativo di sradicare il nazionalismo che metteva in discussione la visione di una Grande Russia basata sulle sue varie conquiste di minoranze etniche e religiose non consenzienti. Non solo Putin ha piazzato islamisti cooperativi come Kadyrov in aree strategiche per mantenere il controllo su questi territori, ma ha persino impiegato i gruppi più radicali per promuovere le sue agende personali, come coperture per vari attacchi terroristici che avrebbero reso Putin un “difensore del popolo” agli occhi dell'opinione pubblica».

Vladimir Putin ha un rapporto tormentato con la Cecenia

«Inizialmente usò i terroristi ceceni come pretesto per un'operazione dell'FSB che fece esplodere palazzi residenziali e portò Putin al potere; ma nelle fasi successive, che contribuirono a consolidare il controllo, come Beslan e Nord-Ost, probabilmente il Cremlino e i servizi di sicurezza lavorarono fianco a fianco con gli islamisti ceceni, fino a quando le operazioni non gli sfuggirono di mano. Vale la pena di leggere il libro di David Satter “Meno sai, meglio dormi”. Inoltre, Putin ha permesso alle moschee islamiste di proliferare in tutto il Paese, costruendo persino un'enorme moschea a Mosca, mentre ancora una volta ha reso un servizio a parole per contrastare l'estremismo islamico mettendo formalmente al bando i Fratelli Musulmani. Ma invitando innumerevoli lavoratori ospiti dall'Asia centrale e non applicando le deportazioni o qualsiasi tipo di controllo sui visti, Putin ha sostanzialmente dato il benvenuto agli islamisti»

Torniamo al bacio del Corano, che significato ha ?

«Questo gesto ha probabilmente meno a che fare con l'abbraccio di queste comunità sempre più radicalizzate in mezzo a una dilagante discriminazione etnica e religiosa, sia in termini di finanziamento delle infrastrutture locali che di reclutamento per la guerra in Ucraina, e più a che fare con le relazioni esterne della Russia, che stanno attivamente corteggiando il mondo musulmano, dal corteggiamento dei tradizionali alleati degli Stati Uniti, come l'Arabia Saudita, all'abbraccio con l'Iran e la sua rete di proxy, tra cui Hamas, che ora la Russia sta formalmente sostenendo. In un Paese che non è riuscito a sollevarsi contro una guerra illegale, sanguinosa e costosa con l'Ucraina o contro la persecuzione letale dell'opposizione locale, Putin non si aspetta una grande spinta vocale contro questo gesto, a causa della paura generale, dell'apatia e degli alti livelli di abuso di sostanze in varie aree più conservatrici. Tuttavia, Putin ritiene che raccoglierà il vantaggio di questa immagine con i suoi nuovi alleati e forse otterrà un sostegno politico più solido contro di loro nel momento in cui c'è la possibilità che Donald Trump con il suo presunto “Muslim Ban” torni alla Casa Bianca »

Il presidente russo corteggia il mondo musulmano soprattutto per ragioni geostrategiche

«Naturalmente, le ragioni degli interessi di Putin nei Paesi a maggioranza musulmana sono altrettanto ciniche e consistono in sette punti: contrastare l'Occidente, ottenere l'accesso navale al Golfo, rafforzare il peso politico della Russia nel mondo non occidentale, eludere le sanzioni, fare soldi, rafforzare la coalizione della Russia e infine garantire il sostegno al suo potere personale.È importante notare che tali gesti sono importanti nel mondo musulmano, in particolare dopo il 7 ottobre, quando Hamas ha inondato i media e i social media di riferimenti religiosi per accendere il fervore religioso e fare appello alle radici comuni anche tra i musulmani relativamente laici non coinvolti nella politica o nell'islamismo »