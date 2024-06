Almeno diciassette persone, tra cui quindici agenti di polizia e un sacerdote, sono state uccise e almeno altre 25 sono rimaste ferite in due attacchi terroristici coordinati avvenuti domenica nella repubblica russa del Daghestan, nel Caucaso. È stata confermata la morte di quattro aggressori, mentre a padre Nikolai, 66 anni, è stata tagliata la gola, come ha riferito il preside il capo del servizio stampa del Ministero degli affari interni del Daghestan, Gayana Garieva. Questo lascia presumere che dietro agli attacchi potrebbero esserci gli estremisti islamici dell’Isis Khorasan. Non c'è stata alcuna rivendicazione immediata di responsabilità per gli attacchi, ma alcuni funzionari del Daghestan hanno subito puntato il dito contro l’Ucraina e la Nato. «Non c'è dubbio che questi atti terroristici siano in qualche modo collegati ai servizi segreti dell'Ucraina e dei Paesi della Nato», ha scritto su Telegram il deputato daghestano Abdulkhakim Gadzhiyev. In un video diffuso su Telegram, si vedono tre uomini vestiti di nero e con le tipiche barbe caucasiche che s'impossessano di un furgone della polizia e prendono la mira con i mitra. In un altro video, uno degli assalitori grida “Allah u Akbar” (Allah è grande), mentre riprende la sinagoga in fiamme una circostanza che smentisce le surreali accuse all’Ucraina e alla Nato.

Sia la chiesa che la sinagoga sono a Derbent, città sul Mar Caspio a prevalenza musulmana. Il commissariato si trova invece a Makhachkala, a circa 125 chilometri di distanza. Secondo le informazioni disponibili al momento, gli attacchi sarebbero stati compiuti con armi da fuoco e nella sinagoga si sarebbe poi sviluppato un incendio. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha definito a Ria Novosti gli attacchi «una vile provocazione e un tentativo di causare scontri tra religioni. I responsabili delle stragi non hanno fede né nazione, sono non-persone che devono essere uccise sul posto». Il Daghestan è una regione russa a maggioranza musulmana, confinante con la Cecenia e vicino alla Georgia e all'Azerbaigian. Per il leader regionale, Sergei Melikov, «gli attacchi sono un tentativo di destabilizzare la società». Nella capitale Makhachkala e nella città costiera di Derbent, le autorità hanno instaurato lo stato di emergenza e aperto un'indagine penale «per atti terroristici».

In seguito al recente attacco terroristico al municipio Crocus di Mosca, che ha causato la morte di almeno 140 persone, l'attenzione si è focalizzata sulle motivazioni e sull'identità degli autori. L’attacco è stato attribuito allo Stato Islamico della Provincia del Khorasan (IS-K), una fazione regionale dello Stato Islamico (Isis). Tuttavia, i quattro individui accusati di aver eseguito questo attacco sono cittadini tagiki, presumibilmente sotto il comando dell'IS-K. Il Tagikistan e altri paesi dell’Asia centrale sono diventati importanti aree di reclutamento per l’IS-K. In Tagikistan, i militanti emergono spesso dalle fila dei lavoratori migranti in Russia, che subiscono spesso discriminazioni all’estero, così come dalle comunità locali povere. Mentre gli sforzi di reclutamento dell’Isis-K si concentrano principalmente sull’Asia centrale, il rischio di radicalizzazione nel Caucaso settentrionale, in particolare nelle repubbliche russe di Cecenia, Daghestan e Inguscezia, è stato recentemente in qualche modo sottovalutato.

Prima dell’incidente del Crocus City Hall, i principali autori degli attacchi terroristici in Russia erano individui provenienti dal Caucaso settentrionale. Non va dimenticato che meno di dieci anni fa costituivano una parte significativa delle forze dello Stato Islamico in Siria. Il russo era la seconda lingua più comune insegnata nelle scuole dello Stato Islamico durante l’apice del cosiddetto califfato. Sebbene da allora la situazione della sicurezza nella regione sia migliorata, episodi di estremismo violento sono ancora diffusi all’interno dei confini nazionali, con attacchi da parte di individui nord-caucasici anche in Europa. Nel 2023, sebbene gli attacchi siano stati relativamente pochi in Inguscezia, le autorità regionali hanno comunque dichiarato di confrontarsi con violenza estremista e atti terroristici, posizionandola come la repubblica del Caucaso settentrionale più colpita.

Ci sono stati vari attacchi mirati contro le forze dell'ordine, la polizia e altro personale di sicurezza. Nello stesso anno, un assalto a un avamposto della polizia stradale inguscia ha causato la morte di diversi agenti di polizia. I problemi della radicalizzazione e della violenza continuano a destare serie preoccupazioni nel Caucaso settentrionale e tra la diaspora, in particolare tra la popolazione più giovane, i cui anni formativi sono stati segnati dalla prima guerra cecena (1994-1996) e dalla seconda guerra cecena (1999-2009). Come ricorda The Soufan Group i jihadisti arrivarono in Cecenia verso la fine della prima guerra cecena, stravolgendo la natura del conflitto e ponendo le basi per il decennio successivo. Durante la seconda guerra cecena, i separatisti locali persero quasi completamente la propria influenza a favore degli elementi jihadisti, mentre la lotta contro il controllo russo assunse una dimensione jihadista più ampia e universale. Negli anni successivi, il conflitto si estese oltre la Cecenia, influenzando i movimenti jihadisti a livello regionale, ispirando estremismo e radicalizzazione in Daghestan e Inguscezia e provocando notevoli attacchi terroristici in Russia.

Nel 2013, la morte di un eminente ribelle ceceno, Dokka Umarov, creatore del movimento jihadista nordcaucasico “Emirato caucasico”, insieme all’ascesa dello Stato Islamico, portò molti nordcaucasici a unirsi al movimento jihadista globale. Questo rifletteva la trasformazione dell’insurrezione caucasica in un fenomeno transnazionale. Sebbene la Russia abbia represso i movimenti separatisti, nella regione prevalgono ancora gli elementi jihadisti più ampi. Il crescente malcontento tra i giovani del Caucaso settentrionale non può essere attribuito esclusivamente all’aggressiva propaganda online. La persecuzione dei musulmani nella regione ha fatto sì che le idee dell’Emirato del Caucaso e dell’ISIS risuonassero fortemente. Nel 1999, il wahhabismo, un filone austero dell’Islam sunnita, è stato bandito in Daghestan, dove la persecuzione russa dei musulmani è stata tra le più estreme. Nel 2016, il popolare imam salafita Muhammad Nabi Magomedov è stato torturato e imprigionato in una colonia penale « per aver giustificato la violenza jihadista», nonostante anni prima avesse subito minacce dai militanti daghestani per aver condannato l’Isis. Pochi mesi dopo, due giovani ragazzi sono stati uccisi da un funzionario del Daghestan, presumibilmente scambiati per ribelli. I sondaggi del 2019 hanno rivelato che il 14,5% degli studenti delle scuole superiori e il 9% degli insegnanti in Daghestan hanno mostrato sostegno ai connazionali che si sono uniti all’Isis. Considerati i rischi legali in Russia derivanti dall’appoggio all’Isis, un’organizzazione bandita dal 2014, è probabile che il numero effettivo di simpatizzanti in Daghestan sia significativamente più alto di quanto riportato. Tuttavia, la persecuzione dei musulmani nel Caucaso settentrionale, in particolare da parte della Russia, non si limita al Daghestan. Ciò ha giocato un ruolo importante nella radicalizzazione degli individui in tutta la regione. Con il conflitto siriano in una situazione di stallo, il ritorno dei combattenti stranieri dell’Isis potrebbe rafforzare l’influenza di gruppi radicali come l’Emirato del Caucaso nella regione, soprattutto considerando l’approccio violento delle autorità regionali. Facile prevedere che un tale afflusso, combinato con le severe operazioni di controinsurrezione impiegate dai governi russo e da quelli regionali, esacerberà il problema. Infine, mentre scriviamo secondo una fonte vicina alla polizia locale citata da Tass, gli attentatori sarebbero « tutti membri di un'organizzazione terroristica internazionale» e diverse agenzie scrivono che ci sarebbe già stato un primo arresto: Magomed Omarov, capo del distretto Sergokalinskij del Daghestan e padre di due dei quattro attentatori uccisi e zio di uno dei terroristi eliminati.

Secondo l’analista Lara Ballurio « gli attacchi coordinati in Daghestan, mirati a luoghi di culto e forze dell'ordine, rappresentino un’ulteriore escalation di violenza preoccupante. Questi attacchi sembrano mirare non solo a causare morti e distruzione, ma anche a fomentare tensioni interreligiose e destabilizzare ulteriormente la regione. L’ultimo atto ignobile potrebbe segnalare un rinvigorimento delle attività jihadiste nel Caucaso settentrionale, forse ispirate o supportate da gruppi estremisti internazionali come l'ISIS Khorasan». Come reagiranno le autorità russe? «Nel breve termine, è probabile che le autorità russe intensifichino le misure di sicurezza e le operazioni antiterrorismo in Daghestan e nelle regioni circostanti. Questo potrebbe includere una maggiore presenza militare, controlli più rigidi e potenziali limitazioni alle libertà civili, alimentando ulteriormente il ciclo di violenza e repressione. Nel lungo termine, la stabilizzazione del Caucaso settentrionale richiede un approccio che affronti le cause profonde del radicalismo. Questo include politiche più inclusive per combattere le disuguaglianze socioeconomiche, migliorare le opportunità educative e occupazionali per i giovani e rispettare i diritti umani. Inoltre, è essenziale promuovere un dialogo interreligioso e interculturale per contrastare le narrazioni estremiste e costruire ponti tra le diverse comunità. Solo attraverso un approccio olistico che combini sicurezza, sviluppo e inclusione sociale sarà possibile rompere il ciclo della radicalizzazione e creare un futuro di pace e stabilità per il Daghestan e il Caucaso settentrionale».