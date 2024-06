Lo Sbarco in Normandia: 80 anni fa il D-Day

UTAH BEACH (US ARMY)

I primi uomini a scendere dai mezzi da sbarco leggeri furono trascinati dalle forti correnti a circa 1,8 km dal punto prefissato. La spiaggia non era una delle meglio difese dai tedeschi per il successo delle incursioni aeronavali delle ore precedenti. Furono presto sbarcati carri anfibi DD (duplex drive). In seguito entrarono in azione i genieri per la bonifica della spiaggia. Utah fu il più grande successo tra gli sbarchi del 6 giugno. Fu possibile sbarcare 21.000 uomini al costo di 197 vittime, mentre le difese tedesche furono neutralizzate entro mezzogiorno.