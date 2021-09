Cronaca della violenza, quei delitti annunciati | webinar

Ormai non passa giorno senza che la cronaca non porti alla luce un caso di violenza, peggio, un omicidio di una donna. Spesso la ex moglie o ex fidanzata, ma anche un'amica, un'amante, una passione segreta. Quale sia il motivo è che ormai questa vera e propria strage è emergenza nazionale e va, per essere risolta, per primo compresa.

È questo il tema del webinar organizzato da panorama.it dal titolo: «Cronaca dalla violenza, quei delitti annunciati» ideato da Germana Zuffanti che in quanto giornalista conosce da vicino molti di questi episodi. ne ha parlato con Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense; Adriana Pannitteri, giornalista Tg1, scritrtice, e Valerio de Gioia, magistrato.