Costa Concordia, dal naufragio alla condanna di Schettino

Alle 21:45 del 13 gennaio 2012, la Costa Concordia, un’imponente nave da crociera di 114mila tonnellate di stazza lorda e 290 metri di lunghezza (al momento del varo, nel 2005, la più grande della marina mercantile italiana), colpisce uno scoglio di fronte all’isola del Giglio. In poche ore, la nave, ormai alla deriva, subisce un grave allagamento nella sala macchine a causa di uno squarcio nello scafo, che rende impossibile qualsiasi manovra. Alla fine, si adagia su un fianco, semi-affondata. Una concatenazione di eventi rapidi e drammatici, aggravati da gravi errori nella gestione dell’emergenza, porta alla morte di 32 persone, segnando per sempre la storia della marineria italiana. Il comandante Francesco Schettino, principale responsabile della tragedia, viene condannato a 16 anni di carcere. Poche ore prima, alle 18:57, la Concordia era salpata da Civitavecchia con 4.229 persone a bordo, diretta a Savona per l’ultima tappa di una crociera nel Mediterraneo. L’impatto vicino al Giglio, avvenuto per una manovra azzardata e sottocosta chiamata “inchino,” era stato deciso dal comandante per passare vicino al borgo abitato.

Dall'incidente della Concordia sono passati 13 anni. Nelle prossime pagine la ricostruzione dell'intera vicenda.

La sera del 13 gennaio 2012 , la nave da Crociera Costa Concordia, in navigazione da Civitavecchia a Savona per una crociera nel Mediterraneo, poco prima delle 22 ha urtato il più piccolo degli scogli de Le Scole, a circa 500 metri dal porto dell'Isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo.

Le accuse a Schettino

Francesco Schettino

Il naufragio della Costa Concordia fu dovuto al "fattore umano" e la nave "non era una bagnarola" ma un gioiello con apparati di prim'ordine, e "Schettino non va considerato un capro espiatorio dato che altri ufficiali hanno gia' pagato" coi patteggiamenti, anzi è uno che i suoi ex comandanti giudicarono "non sincero", e "per motivi professionali o sue caratteristiche caratteriali" non diceva la verità.

Queste erano le premesse a inizio requisitoria contro l'imputato Francesco Schettino, secondo il pubblico ministero Alessandro Leopizzi. "La condotta di Schettino è inescusabile, inenarrabile - ha detto Leopizzi -, prese un granchio cercando la sua nave sul monitor, senza vederci bene e buttando un'occhiata 'fugace', come dice lui", e "credendo di essere un miglio indietro", "non si ferma, fa un errore marchiano ai limiti dell'incredibile". "Schettino - prosegue - vuole davvero passare vicino al porto del Giglio, su richiesta del maitre Tievoli" ma "si inventa una rotta sul momento, naviga 'a braccio'" mentre "la Concordia era in un altro punto rispetto a quanto credeva".

E se prima dell'urto contro gli scogli c'è stata la "spacconata" di voler fare l'inchino al Giglio, andando fuori dalla normale rotta per Savona, dopo, a urto avvenuto, la gestione dell'emergenza è stata ancor più grave "titubante, vigliacca, irrispettosa di ogni regola formale e del buon senso". "Nessuna delle 32 vittime della Costa Concordia è morta per la falla, per l'urto - ha detto Leopizzi -. Ma tutti i morti sulla nave sono stati travolti dal caos, dai ritardi, dagli errori dopo l'impatto, nei momenti dell'emergenza". Eppure "alle ore 22 (del 13 gennaio 2012, l'urto era stato alle 21.45, ndr) Schettino sa già che la Concordia non può galleggiare e che deve dare l'abbandono della nave. Ma non lo fa e non sappiamo perché, se ci è o ci fa, non sappiamo perché a questo punto non abbia capito niente. Non si sa se era lucido o no, o se stava giocando ai dadi la carriera. Un pugile suonato". È colpa specifica di Schettino, ha sostenuto al processo il pm, "voler fare la barba al molo" del Giglio "con un transatlantico di 300 metri lanciato a 16 nodi".