Così l'Europa butta i soldi - Panorama in edicola

Panorama haanalizzato il bilancio definitivo per il 2022 e quello previsionale per il 2024 appena approvati dal Parlamento di Bruxelles. Viene da chiedersi se certi costi - dalle nuove sedi all’estero alle Agenzie con gli obiettivi più variopinti - non si potevano evitare in tempi di ristrettezze continentali. Il catalogo degli sprechi è lungo e qui lo illustriamo. Quale promemoria per le imminenti elezioni.