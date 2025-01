Chiara Ferragni liquida Fedez: «Il nostro rapporto è stata una totale presa in giro»

L’epilogo era nell’aria da mesi, ma il modo in cui è arrivato ha colpito tutti con la forza di un’esplosione. Chiara Ferragni ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto senza sconti, in una lunga serie di storie Instagram che suonano come un atto d’accusa nei confronti di Fedez.

Dopo settimane di indiscrezioni, rivelazioni al vetriolo e accuse incrociate, è stata l’imprenditrice digitale a mettere un punto definitivo sulla narrazione della loro storia. «Ho vissuto 7 anni di relazione in cui ho amato come amo io, senza freni e con tutta me stessa» scrive Ferragni, per poi aggiungere con amarezza: «Ma ora leggo troppe schifezze».

Le sue parole arrivano dopo l’ennesima bordata di Fabrizio Corona, che da tempo insinua l’esistenza di una doppia vita sentimentale del rapper. Stavolta, però, l’ex re dei paparazzi è andato oltre: ha fornito nomi, date e dettagli su una relazione che Fedez avrebbe intrattenuto dal 2017 con Angelica Montini, una giovane di cui sarebbe stato innamorato da sempre.

La reazione della Ferragni è stata durissima. «Non ho detto nulla quando sono stata mollata da un giorno all’altro nel mio primo periodo di difficoltà, quando faticavo ad alzarmi dal letto» ha scritto, riferendosi ai giorni immediatamente successivi allo scandalo Pandorogate, quando la sua immagine pubblica è stata travolta dalle accuse di truffa aggravata. «Mi sono sentita dire che l’avevo cacciato di casa, ma nessuno ha mai raccontato che l’ho fatto dopo aver scoperto un tradimento proprio in quei giorni».

Eppure, fino a poco tempo fa, la loro sembrava la storia perfetta. Tutto era iniziato nel 2016 con un’innocua Instagram Story di Fedez su Vorrei ma non posto, che conteneva un verso dedicato proprio alla Ferragni. Poi il primo incontro, la cena a Milano, l’ufficialità della relazione e, nel 2017, la proposta di matrimonio sul palco dell’Arena di Verona.

Il 2018 ha segnato la nascita del primogenito Leone e il loro matrimonio da sogno a Noto, tra fiori, influencer e un carosello social che sembrava scritto per diventare un caso di studio sul potere della narrazione digitale. Nel 2021, poi, è arrivata Vittoria, suggellando l’immagine della famiglia perfetta.

Ma dietro le luci dei riflettori, secondo le parole della Ferragni, c’era un’altra realtà: «Ho scoperto che Federico aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio, ma non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente». Un’ammissione fatta dal rapper, secondo la sua ex moglie, pochi giorni prima di Natale 2024.

La crepa nella loro immagine pubblica ha cominciato ad allargarsi lo scorso dicembre, quando Ferragni è finita al centro di una tempesta giudiziaria per la vendita dei pandori Balocco, pubblicizzati come legati a un’iniziativa benefica, ma che di benefico avevano ben poco. In un primo momento, l’imprenditrice aveva raggiunto un accordo per pagare una sanzione multimilionaria e chiudere la vicenda, ma ieri è arrivata la notizia che sarà comunque rinviata a giudizio con l’accusa di truffa aggravata.

Se il peso dello scandalo si è abbattuto su di lei, la crisi personale con Fedez non ha fatto altro che acuire la frattura. A inizio 2024, dopo il Festival di Sanremo e i ripetuti scontri pubblici tra i due, la loro relazione si è disgregata definitivamente. «L’ho scoperto leggendo i giornali» aveva detto Fedez riguardo alla separazione, ma la Ferragni ora racconta un’altra storia.

Mentre la sua vita personale implodeva, Fedez ha trovato un nuovo fronte di battaglia nel panorama musicale italiano. A gennaio, il rapper è finito al centro di un’accesa faida con Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, con cui da tempo i rapporti erano tesi.

Il casus belli? Un dissing al veleno da parte di Fedez, che nel suo nuovo singolo ha attaccato senza mezzi termini l’artista romano. Tony Effe non ha tardato a rispondere, accusandolo di essere un «fenomeno da gossip» più che un rapper e di vivere di polemiche piuttosto che di musica. Lo scontro è degenerato in un botta e risposta infuocato sui social, culminato con una serie di frecciatine al vetriolo nelle rispettive Instagram Stories.

In un momento già delicato per la sua immagine pubblica, Fedez sembra essersi rifugiato nella provocazione, mentre il mondo intorno a lui crolla. E proprio mentre combatte questa guerra personale con la scena rap italiana, la sua ex moglie lo ha colpito con un attacco che ha il sapore del colpo di grazia.

«Mi spiace che per l’altra parte io sia stata solo una persona da prendere in giro e usare a piacimento» scrive ancora Ferragni, concludendo il suo sfogo con parole che mettono un sigillo amaro sulla loro relazione: «Mi auguro un amore vero, perché è il minimo che tutti ci meritiamo in questo caos che è la nostra vita».

Le sue parole hanno il sapore di una resa dei conti definitiva, il colpo finale a una narrazione che per anni è stata costruita come il simbolo di una storia d’amore moderna, perfetta, inossidabile. Ma se la verità è quella raccontata oggi da Ferragni, la favola non è mai stata tale.