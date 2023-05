Intesa in Cdm per De Gennaro comandante Gdf; Vittorio Pisani nominato capo della Polizia

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Vittorio Pisani (attuale vicedirettore dell'Aisi) a capo della Polizia. L'uscente Lamberto Giannini sarà il prefetto di Roma. «Desidero inviare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e al nuovo Prefetto di Roma, Lamberto Giannini - così la premier Giorgia Meloni -. Abbiamo scelto due servitori dello Stato di grande competenza ed esperienza che contribuiranno a rafforzare la sicurezza dei cittadini e la difesa delle istituzioni».«Siamo profondamente grati per il lavoro che la Polizia e le Forze dell'Ordine svolgono ogni giorno per mantenere l'ordine pubblico». A Pisani e Giannini «auguro un grande successo in questo nuovo e delicato incarico, per il quale potranno contare sul pieno sostegno del governo».

C'è l'accordo sulla Guardia di Finanza: secondo quanto si apprende è stato comunicato in Cdm l'accordo per la nomina a comandante del comandante in seconda Andrea De Gennaro. la formalizzazione dovrebbe però avvenire al prossimo Cdm perché a questa riunione è assente il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, impegnato con il G7 in Giappone.