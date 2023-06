Carceri sovraffollate: 2.500 detenuti in più dal 2016 e solo 1000 posti disponibili

Dal 2016 è aumentato il numero dei detenuti nelle carceri. 2.500 carcerati in più e solo mille posti disponibili. A rivelarlo è l'ultimo report del Garante dei detenuti Mauro Palma prima della fine del mandato: «Le persone detenute al primo giugno era 57.230. 2.500 in più rispetto a sette anni fa. E il dato non è da poco, perchè testimonia non solo la difficoltà nell'arginare il sovraffollamento, ma soprattutto La popolazione carceraria include 2.504 donne, erano 2.285 sette anni fa quando ha preso il via il mandato del Garante dei detenuti. All'epoca la capienza delle carceri già allora carente, è aumentata nell'arco dei sette anni soltanto di mille posti regolamentari». Così ha dichiarato il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale alla presentazione della Relazione annuale alla Camera dei Deputati.

Related Articles Around the Web Suicidi in carcere, il Garante Mauro Palma: Dati drammatici prodotto ... ›