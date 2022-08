Serie A, tutti gli errori arbitrali e del Var

Non è un lavoro semplice, anche se il Var ha aiutato a ridurre in maniera importante gli errori di campo. Che restano, così come restano le interpretazioni destinate a dividere e a far discutere, materia sulla quale la tecnologia cercherà di non entrare perché chiamata all'intervento solo in caso di errori e omissioni oggettive. Ecco l'elenco degli errori arbitrali (e del Var) della stagione 2022-2023 con un'avvertenza: si cercherà di limitarsi solo agli episodi in cui, in maniera acclamata, non è stato rispetto il protocollo Var, non si è intervenuti per correggere un chiaro ed evidente sbaglio o si è intervenuti a sproposito mettendo in difficoltà il direttore di gara. Meno spazio agli eventi "border line", quella zona grigia in cui ogni parere è plausibile ma manca la controprova che si sia realmente deciso male.

1° GIORNATA

Gol annullato inspiegabilmente in Sampdoria-Atalanta. Siamo sullo 0-0 (14' minuto del primo tempo) e Caputo realizza su uno spiovente che arriva dalla trequarti con palla che arriva a Leris dal cui cross nasce la rete. Cancellata dall'arbitro Dionisi su chiamata del Var Pairetto per un presunto e irrilevante contatto al limite tra lo stesso Leris e l'atalantino Maehle: non c 'è nulla e, anche nel dubbio, doveva rimanere episodio lasciato alla valutazione di campo.

tratto da DAZN