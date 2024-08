La Calabria continua a bruciare, ma i droni iniziano a fare giustizia…

A luglio erano stati già 34 gli incendiari identificatiattraverso l’uso dei dronigrazie alla campagna antincendio della Regione. A renderlo noto lo stesso presidente Roberto Occhiuto sui social: poi ulteriori 50 segnalazioni precoci di incendio. Insomma, “è ora di finirla”, aveva tuonato Occhiuto, spintosi nell’utilizzo del termine “idioti” riferito agli incendiari.

Per Mauro Francesco Minervino «La Calabria brucia eva a fuoco in tutti i sensi: e l’immenso patrimonioboschivo continua subire stress difficilmente rimarginabili».

L’intellettuale calabrese, tra i più autorevoli antropologi del paesaggio, cerca di fare ordine tra atavici ritardi einteressi malavitosi che si celerebbero dietro i fuochi, anche dell’estate 2024:un gioco tragico tra «foreste monumentali perse per sempre» e «manovali delle fiamme».Addirittura un ultimo caso pare abbia lasciato il segno: una 68enne originaria di Luzzi, nel Cosentino, era arrivata persino a guardarsi intorno, per accertarsi che nessuno la vedesse. Poi pare abbia utilizzato un accendino e, quindi, appiccato le fiamme. Ma questa volta potrebbe non farla franca: teatro della singolare e drammatica vicenda San Leo di Luzzi, nel cosentino:uncarabiniere, in abiti civili, perché fuori dall’orario di servizio, dopo aver assistito alla scena è riuscito ad allertare i soccorsi e a far arrestare la donna.

Professore Minervino, gli incendi di agosto sembrano una costante dell’estate calabrese…

«Dopo quasi quarant’anni di fitta ricerca antropologica, mi è ancora difficile spiegare la Calabria. E gli incendi di questi giorni, autocombustione alla mano, continuano a sporcare l’immagine di questa terra sospesa tra terra, mare e cielo».

Corrado Alvaro sembra aleggiare in religioso silenzio!

«Il poeta e giornalista di San Luca viene tirato in ballo continuamente, con il suo celebre verso:“Mi fu sempre difficile spiegare che cos’è la mia regione”, con unincipit datato 1925, fa da sfondo alle amare riflessioni ferragostane, in un mix all’aria plumbea ed al cielo basso striato da una nuvola brunastra sospesa a mezz’aria, si accompagna una cappa uniforme di fumo che avvolge questa regione come un sudario di fuoco. E, poi,l’odore di cenere, quella sensazione di bruciato che lasciano i roghi degli incendi appiccati un po' dovunque. Un girone infernale, insomma».

Professore, nel 2008 lei fu terribilmente visionario. E ovviamente inascoltato…

«Con “La Calabria brucia” e la potente prefazione delpaesologo Franco Arminio,tirai una cesura galileiana, perchè ormai è evidente che non bastano i Canadair, le coraggiose squadre di Vigili del fuoco e gli interventi della Protezione civile, tutti assolutamente encomiabili, a mettere fine a questoscempio di roghi incontrollati che arroventano e arrostiscono l’estate dei calabresi e dei turisti che ancora continuano a scegliere i suoi ottocento chilometri di costa e le sue montagne».

La sua è una denuncia pubblica. Si spieghi...

«Da anni, ormai, narro una Calabria caduta nella follia dei roghi e dell’olocausto incurante di boschi e foreste: si bruciano i boschi secolari sul Pollino, in Sila e in Aspromonte, ovvero nel bel mezzo di tre Parchi nazionali, come effetto di una democrazia senza qualità, degenerata di “oclocrazia”, intesa come governo caotico di una massa disordinata e priva di regole. Si bruciano i boschi perché occorre annichilire le residue risorse umane e di mezzi tecnici, senza che la rigenerazionedall’alto auspicata, possa realmente verificarsi».

Passato agosto, autunno e inverno incombono…

«Pagheremo tutto ciò con frane e alluvioni, perchèil fuoco sta distruggendo quest’estate calabrese, con tanto di pretese e lamentazioni tipiche del periodo estivo…».

Da anni sostieneche si incendia perché poi si potranno dare il via a nuove costruzioni?

«Ho indirizzato il mio ragionamento lungo quest’ asse. Se l’obiettivo è di costruire dappertutto, il saccocementizio del territorio sarà senza limiti, con addio al paesaggio e alla sua bellezza. Pensiamo che la più grande risorsa pubblica di questa regione, la terra, intesa come susseguirsi di campagna-collina-montagna, viene letteralmente sacrificata sull’altare della speculazione e del consenso anche politico-elettorale».

Va bene il caldo di queste settimane, ma…

«Il sospetto di una regia occulta è (quasi) certezza. Dalla retorica della probabilità, oggi siamo entrati nel campo delle certezze, come dimostrano i numerosi inneschiincendiari rinvenuti puntualmente sui luoghi interessati.Unica regia occulta o progetto doloso diffuso, poco importa: la trasversalità regna sovrana».

Come dimenticare il tema della “forestazione”!

«Un’altra delle piaghe dolorose del declino civile di questa regione!La colpa è della ‘ndrangheta?E’ degli speculatori e degli intermediari che vorrebbero spartirsi intere porzioni di territorio? Dei costruttori senza scrupoli di slums abusivi, dei vecchi pastori di una perduta arcadia che fanno terra bruciata per ridurre i boschi a pascolo per pecore e capre? O degli stessi forestali che (si dice sempre sottovoce…) bruciano quello che loro stessi piantano per assicurarsi il lavoro sui cantieri di rimboschimento?».

Il fenomeno è nazionale, ma la Calabria conta una delle prime superfici boscose d’Italia…

«Farà anche caldo da far pensare all’autocombustione, ma qui il numero di piromani isolati, di fanatici del fuoco in gita di piacere, di mozziconi gettati distrattamente dai finestrini, di appiccatori di incendi dolosi per conto terzi è veramente elevato da non far pensare ad altro!».

Insomma, l’ennesima estate dei cattivi pensieri, in fatto di incendi!

«Da tempo analizzo la cattiveria sociale come qualcosa che serpeggia e si incista nella vita come una follia collettiva. Non c’è altra spiegazione…E’ come se una parte dei calabresi odiasse la propria terra (la natura, la storia, la vita stessa…) scatenando una follia incendiaria senza apparente spiegazione. Questi “calabresi” che inceneriscono quel poco di Calabria verde che ancora resiste, manifestano i segni del posizionamento irredento, selvaggio, fuori ogni limite di una Calabria che rifiuta le regole e la razionalità condivisa del mondocontemporaneo».

Insomma, la Calabria brucia. Estate dopo estate…

«Da antropologo militante rilevo una sotterranea pulsione di morte e di olocausto, un vero sfogo di una follia autodistruttiva, un desiderio di distruggere e negare. È un odio cieco e feroce per sé stessi e per la propria terra, una furia che tutto vuole annichilire, incenerire, consumare fino all’osso».

Ma la Calabria si ergerà ad “Araba fenice”?

«Da queste ceneri non si rinasce come se niente fosse. Intanto la Calabria brucia ancora,focumeu!».

Ci perdoni: cosa vuol dire “focumeu”?

«E’ la tipica espressione dialettale che fa dello stupore,della sensazione di meraviglia e della quasi incredulità rispetto a qualcosa di inatteso, il suo tema dominante.Fuori dal comune o semplicemente dal meraviglioso».