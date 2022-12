L'Europa approva la manovra: «Misure in linea»

Bruxelles ha approvato la manovra economica che domani 15 dicembre andrà in parlamento. Una decisione che mette a tacere molte delle critiche di queste settimane arrivate dalla opposizione. Ci sono però dei punti su cui lavUe ha mosso dei rilievi. La riforma delle pensioni, l'innalzamento del tetto al contante e i 60 euro come limite per il Pos (che dovrebbe però scendere a 40 euro) sono i punti secondo Bruxelles su cui si dovrebbe intervenire.