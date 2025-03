Auto si schianta sulla folla: almeno un morto a Mannheim

A Mannheim è in corso un'importante operazione di polizia in seguito a un grave incidente avvenuto nel centro della città. La centrale di polizia di Mannheim ha comunicato che le forze dell'ordine e i servizi di soccorso stanno intervenendo rapidamente sul posto. Le autorità hanno avvisato che potrebbero verificarsi disagi alla circolazione nel centro città a causa dell'operazione in corso. Secondo le informazioni diffuse dalla polizia, l'incidente è avvenuto nella piazza centrale della parata. Gli agenti hanno invitato la popolazione a prestare attenzione e, se possibile, a evitare la zona per non ostacolare l'intervento delle squadre di emergenza.

Secondo le informazioni di Stern, qualcuno stava attraversando il centro della città a bordo di un Suv nero e a un certo punto ha accelerato sulla folla travolgendola. Due uomini sono morti e risultano circa 25 persone ferite. La polizia ha arrestato un uomo di 40 anni che, secondo alcune fonti, potrebbe soffrire di malattie psichiche e avrbbe tentato il suicidio.

Un portavoce della polizia non è stato inizialmente in grado di fornire ulteriori informazioni sui retroscena dell'operazione nella città del Baden-Württemberg. A causa della situazione, la polizia sta diramando un comunicato ufficiale di emergenza. Secondo un giornalista della DPA, sulla scena erano visibili detriti e almeno una persona giaceva coperta da un telone.

Se come pare la matrice è quella islamista fanno cinque attacchi del terrorismo islamista, in Europa, in pochi giorni.

03 marzo 2025- Mannheim, Germania

Auto sulla folla, 2 morti e numerosi feriti. Autore in attesa di identificazione.

22 febbraio 2025 – Mulhouse, Francia.

Attacco con coltello al mercato, 1 morto e 5 feriti. Autore algerino

21 febbraio 2025 – Berlino, Germania.

Attacco con coltello al Memoriale Shoa, 1 ferito. Autore siriano.

16 febbraio 2025 – Villach, Austria.

Attacco con coltello, 1 morto e 5 feriti. Autore siriano.

13 febbraio 2025 – Monaco, Germania.

Auto su un corteo, 2 morti e 30 feriti. Autore afgano.