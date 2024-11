ATP Finals, Alcaraz salvo. E Sinner sfida Spalletti in tv

Carlos Alcaraz è risorto allontanando lo spettro di un'eliminazione precoce che avrebbe rovinato i piani di molti alle ATP Finals: sicuramente i suoi e in parte quella del pubblico che non attende altro che la sfida con Jannik Sinner ovunque sia posizionata. Lo spagnolo che stava male e che ha giocato con un vistoso cerotto sul naso per favorire la respirazione, ha battuto in due set il bombardiere Rublev. Contro Zverev nell'ultima giornata sarà un vero e proprio dentro o fuori con in palio la semifinale.

A proposito di Jannik, la Sinnermania ha ormai contagiato tutti e il terzo turno delle Finals presenterà l'occasione per un inedito. Il match tra il numero uno del tennis mondiale e il russo Medvedev è programmato in contemporaneo con quello tra la nazionale di Spalletti e il Belgio di Lukaku: entrambi in prima serata ed entrambi in chiaro su reti Rai (Sinner anche su Sky che è detentrice dei diritti integrali della ATP Finals).

Chi vincerà la sfida dell'ascolto? Non ci fosse di mezzo Sinner, non ci sarebbero dubbi essendo il nostro un paese pallonaro per eccellenza. Adesso, però, è iniziata l'era del ragazzo d'oro e il dubbio può venire. La sfida contro De Minaur nel primo giorno di Torino ha raccolto un'audience complessiva tra Rai e Sky di 2,2 milioni di telespettatori. Sinner-Fritz ha raggiunti 2.111.000 di ascolto medio con oltre il 10% di share solo su RaiDue e pesa il precedente di una anno fa quando la sfida con Djokovic sfondò il muro dei 6 milioni.

E' vero che la nazionale di calcio è una cassaforte garantita in fatto di resa televisiva, ma il confronto diretto sarà stuzzicante e dirà molto sulle nuove tendenze italiane al cospetto dell'esplosione del fenomeno Sinner. Devono esserne certi anche gli organizzatori delle ATP Finals che non hanno previsto l'inversione di orario con Fritz-De Minaur del pomeriggio, come invece chiedeva la Rai. Ufficialmente non volevano svuotare di interesse l'altra partita, che rischiava di trasformarsi in semplice esibizione, ma è possibile che lo abbiano fatto anche non temendo l'urto dell'Italia in Nations League.