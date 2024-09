42 anni fa l'omicidio di Dalla Chiesa

Archivio Ansa L'auto di Emanuela Setti Carraro, moglie di Dalla Chiesa, crivellata dai colpi dei killer in via Carini

Sono passati 30 anni dalla sera in cui in via Carini, la mafia uccise il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'uomo forte dello stato inviato per combattere proprio la criminalità organizzata. Nell'attentato rimasero uccisi anche la moglie, Emanuela Setti Carraro, ed un agente di scorta, Domenico Russo. Oggi a Palermo si sono svolte diverse manifestazioni in ricordo dell'attentato.