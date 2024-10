MYPETCLINIC: Nuova clinica veterinaria a Milano per una salute animale a 360 gradi

MYPETCLINIC, rete di cliniche veterinarie polispecialistiche, inaugura ufficialmente la sua nuova struttura in Viale Daniele Ranzoni 10 a Milano, ampliando così la sua presenza in Lombardia con un totale di quattro sedi. L'apertura della clinica sarà celebrata il 27 e 28 settembre con una serie di eventi dedicati al pubblico, mirati a sensibilizzare sull'importanza della prevenzione per il benessere degli animali domestici.

La rete MYPETCLINIC, parte del gruppo Arcaplanet – leader nel settore del pet-care con oltre 2,4 milioni di clienti fidelizzati – rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che considerano la salute del proprio pet una priorità. Nata nel 2023, la rete si è rapidamente espansa grazie all’acquisizione delle prime tre cliniche veterinarie: la sede milanese di Viale Ranzoni e due strutture a insegna Happy Friends a Curno (BG) e Verano Brianza (MB), attualmente in fase di rebranding sotto il marchio MYPETCLINIC. Nel 2024, si è aggiunta una quarta clinica, situata a Brugherio presso il Centro Commerciale Bennet, che sarà inaugurata ufficialmente il 5 ottobre.

La missione di MYPETCLINIC è chiara e ambiziosa: migliorare la salute degli animali non solo attraverso cure avanzate, ma anche mediante una costante prevenzione, finalizzata a prolungare la vita e migliorarne la qualità. Questo approccio si traduce in una maggiore consapevolezza sull’importanza di controlli periodici e cure appropriate, offerti con trasparenza sia in termini di servizi che di costi.

Le cliniche MYPETCLINIC si distinguono per un alto livello di competenze professionali, garantendo un’ampia gamma di servizi di eccellenza. Grazie a un personale qualificato, protocolli clinici all'avanguardia e strumentazioni di ultima generazione, le strutture offrono consulenze di medicina generale, pronto soccorso attivo 24 ore su 24, interventi di chirurgia, diagnostica avanzata con ecografia e radiologia, oltre a laboratori di analisi e servizi di assistenza per la degenza post-operatoria.

A completare il quadro, Arcaplanet ha stipulato una convenzione con MYPETCLINIC, offrendo ai clienti titolari di Arcacard una serie di vantaggi sulle prestazioni veterinarie, incluse visite di medicina di base e specialistiche. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offerta di servizi dedicati alla cura e al benessere degli animali, con l’obiettivo di rendere l’assistenza veterinaria accessibile e di qualità per tutti i pet owners.

L’apertura della nuova clinica di Milano, dunque, non è solo un evento celebrativo, ma segna un importante traguardo per la città, ponendo al centro la salute e la prevenzione degli animali domestici, e confermando ancora una volta il ruolo di MYPETCLINIC come punto di riferimento nel panorama veterinario italiano.