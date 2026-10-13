Honda protagonista alla Barcolana 58: debutta il CR-V Urban Edition

Honda torna protagonista alla Barcolana, confermando per il secondo anno consecutivo il ruolo di Automotive Partner della manifestazione e di naming sponsor di Barcolana Nuota powered by Honda. A Trieste, in occasione della 58ª edizione della regata, la Casa giapponese ha affiancato alle attività di supporto all’organizzazione un programma dedicato al pubblico, tra esposizioni, prove su strada e iniziative legate al mondo dello sport. Al centro della presenza del marchio, l’anteprima nazionale del nuovo Honda CR-V Urban Edition, serie speciale del SUV Full Hybrid prodotta in soli 150 esemplari.

Il Villaggio Barcolana, nel cuore di piazza Unità d’Italia, ha ospitato uno spazio dedicato alle principali novità della gamma Honda. Accanto al CR-V Urban Edition, i visitatori hanno potuto scoprire la nuova Prelude, che riporta in scena una delle denominazioni più rappresentative della storia del marchio in una veste elettrificata, e l’HR-V Sport, caratterizzato da un’impostazione stilistica più dinamica.

CR-V Urban Edition, esclusività in 150 esemplari

La novità principale presentata a Trieste è il CR-V Urban Edition, una versione speciale che punta a valorizzare il SUV giapponese attraverso una dotazione specifica e dettagli estetici dedicati. L’allestimento comprende battitacco illuminati, spoiler posteriore nero, emblemi neri, soglia del bagagliaio illuminata e illuminazione LED premium del vano di carico.

A sottolineare il carattere esclusivo della serie contribuisce anche un portachiavi numerato, consegnato in un cofanetto dedicato e contraddistinto dalla numerazione progressiva da 1 a 150. Una soluzione pensata per rendere riconoscibile ogni esemplare e rafforzare l’identità di una serie limitata che mantiene al centro comfort, tecnologia e versatilità, elementi distintivi del CR-V.

L’anteprima nazionale si inserisce nella strategia di Honda di utilizzare appuntamenti di grande richiamo per presentare le proprie novità e incontrare direttamente il pubblico. La Barcolana, con la sua dimensione internazionale e il legame con il territorio triestino, ha offerto alla Casa un contesto in cui raccontare la propria idea di mobilità attraverso prodotti ed esperienze.

Test drive per scoprire la gamma elettrificata

Accanto all’esposizione, Honda ha organizzato un programma di test drive dedicato alla tecnologia e Full Hybrid. I visitatori hanno potuto mettersi al volante di Jazz Crosstar, HR-V, Civic e ZR-V, quattro modelli che interpretano esigenze differenti, dalla praticità quotidiana alla versatilità dei SUV, fino al carattere più sportivo della berlina Civic.

La presenza del marchio ha coinvolto anche le divisioni Moto e Marine, ampliando il racconto dell’offerta Honda oltre il settore automobilistico e mostrando le diverse soluzioni sviluppate per la mobilità su strada e sull’acqua. Una partecipazione articolata, sostenuta anche da una flotta di vetture a disposizione dell’organizzazione della manifestazione.

Gregorio Paltrinieri e i 410 iscritti a Barcolana Nuota

Tra gli appuntamenti più significativi c’è stata Barcolana Nuota powered by Honda, che ha visto protagonista Gregorio Paltrinieri, campione del nuoto e ambassador del marchio. Dopo l’edizione precedente, quando le condizioni meteorologiche avevano impedito lo svolgimento della competizione, il ritorno dell’atleta a Trieste ha accompagnato una partecipazione record di 410 iscritti.

Il coinvolgimento di Paltrinieri ha rafforzato il legame tra Honda e il mondo dello sport, valorizzando principi come impegno, passione e ricerca dell’eccellenza. Valori che la Casa ha voluto associare anche alle altre iniziative organizzate durante i dieci giorni della manifestazione.

Il secondo fine settimana ha rappresentato il momento culminante della presenza Honda. Sabato sera, la terrazza del marchio ha ospitato «L’Onda Perfetta», appuntamento dedicato a giornalisti, partner e ospiti internazionali, accompagnato dal live set di New Sound. Domenica, invece, Honda ha seguito la regata direttamente dal mare, condividendo con ospiti e media l’atmosfera della competizione.

L’edizione 2026 ha registrato 1.858 imbarcazioni iscritte, confermando la portata internazionale dell’appuntamento velico. La giornata conclusiva ha visto anche l’estrazione dei premi riservati ai visitatori dello stand Honda: la moto elettrica Honda WN7 è stata assegnata all’imbarcazione «Bijou», identificata dal numero 322, mentre lo scooter Honda SH125i Vetro è andato a «Nulla è scritto», numero 1510.

La partecipazione alla Barcolana 58 ha così permesso a Honda di affiancare alla presentazione di nuovi modelli un programma di iniziative rivolte al pubblico, consolidando una collaborazione che unisce mobilità, sport e territorio. Dall’anteprima del CR-V Urban Edition alle prove su strada, fino al coinvolgimento di Paltrinieri e alle attività legate alla vela, la Casa giapponese ha scelto Trieste per raccontare una gamma sempre più orientata all’elettrificazione e per rafforzare il rapporto con le passioni delle persone.