GWM debutta al Service Day: investimenti e servizi per rafforzare il post vendita in Italia

GWM (Great Wall Motor) debutta al Service Day, l’appuntamento dedicato al mondo del post vendita automotive che riunisce concessionari, officine, carrozzerie e costruttori. La manifestazione rappresenta un’occasione di confronto sulle sfide del settore e sulle strategie necessarie per affrontare l’evoluzione del mercato. Il marchio cinese figura tra i dodici Flagship Member dell’area riservata alle case automobilistiche.

La partecipazione si inserisce in una fase di sviluppo della presenza italiana di GWM, che sta investendo nell’organizzazione e nei servizi post vendita per accompagnare il lancio dei nuovi modelli e sostenere la crescita della rete.

Un’organizzazione aftersales in crescita

Uno dei principali obiettivi di GWM Italia è costruire una struttura post vendita in grado di sostenere l’espansione commerciale del marchio. In quest’ottica, l’organico dedicato è stato raddoppiato nell’arco di tre mesi e l’organizzazione è stata articolata in tre aree strategiche: gestione dei ricambi, supporto tecnico e assistenza al cliente.

Un approccio che punta a preparare le strutture e le competenze necessarie prima dell’arrivo dei nuovi veicoli, riducendo i tempi di risposta e garantendo un servizio adeguato alle esigenze della rete e degli automobilisti.

Ricambi: logistica in Italia e consegne rapide

Per la gestione della logistica, GWM si affida ad Arcese Group, che cura il magazzino di Tortona, in provincia di Alessandria. La struttura dispone inizialmente di una superficie di 500 metri quadrati, con l’obiettivo di triplicare le dimensioni entro la fine del 2027.

Il sistema logistico prevede consegne dei ricambi entro 24 ore sul territorio nazionale e 48 ore nelle isole. Per ogni nuovo modello, inoltre, il primo stock di componenti viene predisposto con due settimane di anticipo rispetto all’arrivo delle vetture.

Tra gli obiettivi dichiarati figura la capacità di soddisfare al primo ordine il 95% delle richieste relative ai ricambi ad alta e media rotazione, un elemento fondamentale per contenere i tempi di fermo dei veicoli e migliorare l’efficienza delle officine.

Sono già arrivati 20 container di componenti per la manutenzione e la carrozzeria destinati ai modelli ORA 5 e H7. Il prossimo approvvigionamento riguarderà invece i ricambi di carrozzeria per Tank 300.

Formazione e assistenza tecnica alla rete

Il secondo pilastro della strategia riguarda il supporto tecnico. La formazione dei tecnici della rete è affidata ad Antares Corporation, attraverso corsi programmati due settimane prima dell’arrivo di ogni nuovo modello.

Le sessioni dedicate a H7 e Tank 300 si sono svolte dal 22 al 25 settembre, mentre per ORA 5 sono in corso attività formative specifiche rivolte ai punti vendita e alle officine di nuova nomina.

Gli operatori possono inoltre utilizzare EPTICS, il portale online che raccoglie manuali tecnici, informazioni sulle garanzie e cataloghi dei ricambi. A questo strumento si affianca una hotline tecnica, supportata da specialisti in grado di intervenire direttamente nelle officine. Si tratta dei cosiddetti flying doctors, professionisti che contribuiscono a risolvere le problematiche più complesse e a trasferire competenze sul campo.

Garanzie e assistenza al cliente

La strategia di GWM comprende anche una serie di servizi rivolti direttamente agli automobilisti. La garanzia sui veicoli prevede sette anni di copertura complessiva: i primi due anni a chilometraggio illimitato, seguiti da altri cinque anni o fino a 150.000 chilometri.

Per le batterie di trazione delle versioni ibride ed elettriche è prevista una garanzia specifica di otto anni o 160.000 chilometri.

Il servizio clienti è gestito attraverso il centro relazioni clienti europeo, che dispone di operatori dedicati al mercato italiano e offre assistenza tramite telefono, email e social network. Completa il pacchetto il servizio di assistenza stradale, realizzato in collaborazione con ACI Global e attivo 24 ore su 24 per tutta la durata della garanzia.

«Il post vendita è decisivo per conquistare nuovamente il cliente»

A spiegare la filosofia alla base degli investimenti è Gerardo Altieri, Direttore Aftersales di GWM Italia, che sottolinea l’importanza del servizio dopo l’acquisto nella costruzione della fiducia verso un marchio nuovo.

«Un marchio nuovo si fa conoscere con il prodotto, ma si fa scegliere una seconda volta con l’assistenza. Per questo abbiamo costruito il post vendita prima di allargare la gamma: ricambi in Italia prima delle auto, tecnici formati prima dei lanci, una squadra raddoppiata in tre mesi. Al Service Day veniamo ad ascoltare chi fa questo mestiere ogni giorno», afferma Altieri.

Le parole del responsabile aftersales evidenziano una strategia che considera il servizio non come una semplice attività successiva alla vendita, ma come una componente centrale dell’esperienza del cliente e della competitività del marchio.

Da Verona a Milano: il percorso di GWM nel settore

Il Service Day rappresenta la seconda tappa di un calendario di incontri con gli operatori del settore. Dopo la partecipazione a Ecoeuro, presso la CUOA Business School, l’8 ottobre, GWM sarà presente all’Aftermarket Campus di Milano il 21 e 22 ottobre.

Parallelamente, il marchio si prepara ad ampliare la propria offerta sul mercato italiano. Accanto ai modelli attualmente indicati nella gamma, GWM ORA 5, GWM H7 e TANK 300, l’obiettivo è arrivare a sei modelli entro dicembre.

L’espansione della gamma rende ancora più importante il consolidamento della struttura aftersales: disponibilità dei ricambi, competenze tecniche e assistenza rappresentano infatti fattori essenziali per accompagnare la crescita commerciale e costruire relazioni durature con concessionari e clienti.