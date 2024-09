Continua il valzer di poltrone nella moda

I primi giorni di settembre hanno visto la ripresa del valzer di nomine che ha caratterizzato il mondo della moda negli ultimi anni. A partire dall’addio di Andrea Incontri a Benetton, formalizzato in una nota diffusa dall’azienda veneta dove si legge come la scelta «raggiunta di comune accordo tra il professionista e l’azienda» sia parte di un più ampio riassetto organizzativo che fa eco alla nomina del nuovo amministratore delegato Claudio Sforza, avvenuta lo scorso maggio.

Per uno stilista che se ne va, ce n'è anche uno che arriva. Uniqlo ha annunciato oggi la nomina di Clare Waight Keller come direttore creativo. Tadashi Yanai, presidente e CEO del gruppo ha condiviso in una nota: «Credo che con lei riusciremo a far evolvere il LifeWear, l'abbigliamento quotidiano per eccellenza, in qualcosa di ancora più ricco, creando capi che renderanno i nostri clienti ancora più felici»

È sempre di oggi, la notizia dell’arrivo di Benedetta Petruzzo come managing director per Dior, dopo esperienze da Miu Miu e come vicepresidente esecutiva per il Nord America presso Kering Eyewear. «La sua competenza nel mercato del lusso continuerà a migliorare la desiderabilità e il successo di Dior», ha commentato Delphine Arnault, presidente e amministratrice delegata di Christian Dior Couture, precisando in una nota ufficiale come con l’inizio del mandato della nuova executive, l’attuale AD Charles Delapalme assumerà «nuove importanti responsabilità all’interno del Gruppo LVMH, che saranno annunciate in un secondo momento».

Annunciata nella serata di ieri anche la nomina di Davide Buzzoni come nuovo global communications director di Gucci, dopo diversi anni da Loro Piana dove ha ricoperto il ruolo di responsabile delle pubbliche relazioni e dei VIP a livello globale. Nella nota ufficiale diffusa dalle maison fiorentina si legge come Buzzoni «avrà la responsabilità diretta delle attività dell'ufficio stampa globale e delle comunicazioni aziendali, assicurando una narrazione coesa e in linea con i valori e la visione di Gucci».

Infine, Hillary Super sarà la nuova guida di Victoria’s Secret, dopo aver ricoperto per diversi anni il ruolo di CEO del marchio di d’intimo e accessori Savage X Fenty — lanciato da Rihanna nel 2018.