Il ritorno delle slogan tee

Dopo la logo mania, la tendenza delle maison di scrivere il proprio nome su qualunque capo d’abbigliamento, è approdata, o meglio tornata, la slogan mania.

Le origini di questa tendenza sono ben lontane dai nostri giorni, basti pensare che George Michael ne indossava una nel 1984 per il videoclip ufficiale della celebre hit Wake Me Up Before You Go-Go. Non dimentichiamo poi Britney Spears negli anni 2000 che ha ispirato tantissimi con la t-shirt che recitava «I am the America Dream». Insomma, gli esempi da citare sono innumerevoli, ma cosa ha portato questo fenomeno a tornare ai nostri giorni?

Non sappiamo se dobbiamo ringraziare Maria Grazia Chiuri per aver lanciato le t-shirt dai messaggi femministi firmate Dior o l’iconica t-shirt di Victoria Beckham che recita «My dad had a Rolls-Royce», iconica frase rubata dal documentario Beckham, ma quel che è certo è che le slogan shirt sono la vera tendenza di questa stagione. A sostegno della tendenza Y2K che ha investito i giovanissimi, le slogan shirt sono ricercatissime e la nuova t-maglietta firmata Loewe e realizzata con la collaborazione di Jonathan Bailey ne è la conferma, ma gli esempio che possiamo citare non finiscono qui. Da «Need money for Porsche» all’intero monologo di Miranda Priestley sul blu ceruleo, le scritte sono ormai le migliori amiche delle magliette, diventate oggi un manifesto pubblico per pensieri che si condividono e importanti messaggi sociali. Sono tantissime anche le celebrity che stanno sfruttando questo fenomeno, dalla cantante Charli XCX in occasione dell’uscita del suo nuovo album Brat a Zendaya, che non ha rinunciato alla t-shirt «I told ya» comparsa nel suo ultimo film Challengers. Come ogni tendenza che si rispetti il web è pieno di queste t-shirt, spaziando tra modelli e citazioni, noi di Panorama.it abbiamo raccolto una selezione delle più simpatiche e accattivanti.