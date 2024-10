Denim d'autore

L’abbigliamento in denim è una tipologia di moda senza stagione, soprattutto grazie alle sue qualità di versatilità, comfort e praticità oltre al fatto di essere pressoché indistruttibile per natura. La sua versatilità trasversale fa si che i suoi fruitori spazino dalle nuove generazioni ai consumatori più maturi e consapevoli. Ma i veri appassionati di moda, quelli attenti stagione dopo stagione all’evoluzione delle tendenze, sanno che a dettare lo stile del momento sono le passerelle, in particolare quelle importanti, i brand del lusso e i designer emergenti più innovativi, passerelle che raccontano una storia di stile e che in 50 uscite definiscono i trend stagionali.

E ovvio quindi che se nomi come Prada, Vuitton, Valentino, Dior e Gucci, solo per citarne alcuni, decidono di mandare in passerella uno specifico tipo di abbigliamento, in questo caso il denim, significa che quella è una tendenza, un must-have di stagione. Le collezioni presentate per questo autunno/inverno hanno decisamente decretato il denim come protagonista dell’estetica sia maschile che femminile di questa stagione.

Denim che pertanto perde momentaneamente il suo valore di prodotto di largo consumo e si eleva a eccellenza dello stile contemporaneo. Abbinato al tailoring minimalista o in versione streetwear/couture. L’abbigliamento in jeans diventa fondamentale per una comunicazione di stile personale attenta alle tendenze. Attenzione però, i designer sottolineano alcuni codici precisi, come pantaloni solo ampi e morbidi, camicie elaborate e romantiche e soprattutto il colore, necessariamente blu denim.