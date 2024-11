Bermuda per tutte le stagioni

I bermuda sono i nuovi protagonisti delle collezioni maschili presentate per la stagione Autunno Inverno 2024/25. Malgrado il retaggio storico/culturale li consideri un capo d’abbigliamento tipicamente estivo, da diverse stagioni molti brand del lusso hanno proposto i bermuda come alternativa ai pantaloni lunghi anche nella stagione invernale.

La rivoluzione-evoluzione dell’abbigliamento maschile formale in particolar modo vede l’abbinamento delle giacche a bermuda dal taglio classico, simbolo di una nuova eleganza urbana. In realtà, per chi non lo sapesse, le prime “uniformi urbane” risalgono alle fine dell’Ottocento quando i giovani scolaretti vestivano giacca e bermuda affusolati in estate come divisa scolastica (ricordate Pinocchio?).

Solo in seguito raggiungono il guardaroba maschile, prima durante la Seconda Guerra Mondiale, indossati dalle truppe britanniche dislocate in zone tropicali o nel deserto, e a seguire come capo d’abbigliamento casual e informale da indossare nelle località di mare e vacanziere, prima di tutte le isole Bermuda da cui ne deriva l’appellativo.

Negli anni Sessanta, con l’avvento dell’emancipazione femminile, il bermuda entra a far parte anche del guardaroba femminile diventando in questo modo una capo iconico a livello internazionale.

Louis Vuitton