Guida last minute al perfetto outfit per il tour di Taylor Swift

Mancano ormai pochi giorni al concerto di Taylor Swift a Milano. L’atteso ritorno della cantante, assente dall’Italia da ormai 13 anni, rappresenta un affaire milionario per il capoluogo con un potenziale indotto superiore ai 150 milioni di euro.

Che l’Eras Tour non fosse un concerto qualsiasi era già chiaro a fan e detrattori, ma quello che Taylor Swift è riuscita a costruire dal marzo 2023 — data di inizio del tour negli Stati Uniti — è qualcosa di davvero incredibile. Essì, perché, lasciando per un attimo da parte i numeri del fenomeno musicale di Miss Americana, l’Eras Tour è un evento dove i fan possono sentirsi protagonisti. A partire dalla tradizione di scambiarsi “friendship bracelets” — i classici braccialetti di perline colorate — tra invitati, fino agli originali outfit da sfoggiare per segnalare agli altri swifties la propria era del cuore. A ognuno degli undici album pubblicati da Taylor Swift dall’inizio della sua carriera è infatti attribuito una specifica estetica, nonché un colore, che fa capolino persino sulla nail art. Insomma, parte del divertimento di partecipare all’Eras Tour, sta nel pensare all’outfit perfetto e a inanellare perline colorate insieme alle proprie amiche.

Per i ritardatari, ecco allora che abbiamo pensato di raccogliere qualche idea per ogni album, a partire dal debutto (caratterizzato dal color verde acqua), la versione più puramente country di Taylor Swift, tra riccioli biondi e un semplice abitino a fiori, come sulla cover del singolo Tim McGraw.

Il secondo album Fearless (colore oro) è un tripudio di paillettes e cowboy boots. Per chi invece volesse puntare a un approccio più understated, una semplice t-shirt bianca oversize può diventare una giocosa opportunità per fare amicizia con le altre fan. Portate nella vostra borsa qualche pennarello colorato e lasciate che firmino la vostra maglietta, proprio come i “Junior Jewels” nel singolo You Belong With Me, et voilà, il gioco è fatto.

Speak Now (caratterizzato dal colore viola) abbraccia il balletcore con gonne tutù — come quella immortalata nel booklet della Taylor’s Version — e tessuti impalpabili. E siamo arrivati a Red (colore rosso, duh), e no, non potete portarvi una sciarpa rossa e chiudere la faccenda. Creare il perfetto look richiede soltanto una maglietta a righe bianche e blu e un paio di shorts.

1989 (colore azzurro) è il battesimo pop di Taylor Swift e va celebrato con una graphic t-shirt, in perfetto abbinamento alle sonorità anni Ottanta dell’album. Reputation (caratterizzato dal colore nero) è forse l’era più facile e — nella speranza che annunci proprio a San Siro l’arrivo della Taylor’s Version — anche una delle più gettonate. Per ricreare il look basta un outfit nero e un accessorio nella forma di un serpente. Il successo è garantito.

Lover (colore rosa) è un tripudio di colori pastello e abitini svolazzanti. Se lo stile è per voi troppo femminile, puntate su un paio di occhiali coloranti con le lenti a forma di cuore. E se qualcuno avesse qualcosa da ridire… They need to calm down.

La duologia folklore ed evermore (rispettivamente grigio/argento e arancione) è spesso giustamente sottovalutata. Certo indossare un cardigan a luglio non è forse la migliore delle idee, ma un abito bianco di lino, accompagnato da trecce scompigliate è forse l’alternativa perfetta in questa tappa estiva. Per le fan di evermore invece, abiti lunghi, corpetti e stampe floreali sono la perfetta interpretazione di tracce come Ivy e Willow.

Paillettes blu notte e motivi spaziali caratterizzano lo stile di Midnight (colore blu) ma l’album offre anche l’occasione di divertirsi con pietre arcobaleno per sentirsi Bejeweled. Infine, per interpretare l’ultimo album di Taylor Swift — The Tortured Poets Department (caratterizzato dal colore bianco) — un accessorio vince su tutti: l’orologio, da portare rigorosamente legato al collo.

Quindi, che Era siete?