Cosa indossare per un concerto K-pop

Si può dire che un concerto sia per il fan il momento più atteso, un’esperienza dolceamara che inizia dall’acquisto dei biglietti e continua con la smania dell’arrivo del fatidico giorno. Ma cosa c’è oltre questo? La scelta dell’outfit. Se in molti riservano una speciale attenzione al look per il concerto del cuore, la maggior parte dei fan del k-pop iniziano a pensarci mesi prima, e ora vi sveleremo perché.

Ogni gruppo ha uno stile e un atteggiamento ben preciso che li caratterizza, sia musicale che nel vestiario, diventa perciò molto facile riconoscere e associare un determinato stile a ognuno. Proprio per questo i concerti non sono semplici concerti, perché si trasformano in passerelle dove tutti cercano di rappresentare al meglio lo stile del gruppo ad esempio scegliendo outfit dark, con annesse catene e borchie, oppure optando per abiti color pastello e accessori kawaii, l’importante è che sia coerente con il gruppo.

Queste serate all'insegna della leggerezza ti permettono di uscire dalla comfort zone indossando abiti che altrimenti non avresti mai scelto. Gli outfit da elaborare sono infiniti e possono ispirarsi a tantissimi temi, come al concept dell’album, una canzone specifica o direttamente al proprio componente preferito e sono spesso caratterizzati da minigonne, stivali alti, calze al ginocchio e crop top cut out, il tutto accompagnato da acconciature speciali ed elaborate. Ci sono anche i più appassionati che per l'occasione prendono in mano ago e filo dando vita a incredibili ricami, esclusivi e strettamente riferiti all'evento.

Altro elemento che può caratterizzare il look del concerto? I portachiavi! Ma non parliamo di comuni portachiavi, bensì di cover per photocard che proteggono le foto raffiguranti il componente preferito del gruppo, in gergo chiamato ‘bias’.

Ciò che risiede al primo posto i queste occasioni è la libertà d’espressione, i fan infatti possono finalmente condividere momenti conviviali e sereni parlando delle proprie passioni senza essere giudicati, ma soprattutto indossando quello che preferiscono.