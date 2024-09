Dopo l’addio ad Alexander McQueen, la maison dove ha iniziato a muovere i primi passi nella moda nel 1996, Sarah Burton sceglie Givenchy per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Con nomina effetto immediato, la stilista sarà responsabile della direzione creativa di tutte le collezioni donne e uomo. La sua prima collezione sarà presentata a marzo 2025.

«L'arrivo di Sarah Burton a capo del nostro design creativo è un momento molto emozionante per Givenchy» ha dichiarato Alessandro Valenti, CEO della maison. «Il suo straordinario percorso professionale e la sua visione creativa le hanno già fatto guadagnare una vasta fan base e siamo certi che sotto la sua direzione Givenchy continuerà a innovare e ad affascinare un vasto pubblico in tutto il mondo. Attendo con impazienza la nuova energia creativa che Sarah porterà con sé mentre lavora al fianco dei nostri eccellenti team creativi e iniziamo questo nuovo capitolo della storia di Givenchy».

Dal canto suo, Sarah Burton ha dichiarato in una nota ufficiale come sia un grande onore entrare a far pare della maison, che definisce un gioiello. «Sono entusiasta di poter scrivere il prossimo capitolo della storia di questa Maison iconica e di portare a Givenchy la mia visione, la mia sensibilità e le mie convinzioni».