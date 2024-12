Puma celebra i 125 anni di AC Milan

In occasione del suo 125° anniversario, l’AC Milan ha svelato insieme a PUMA un kit commemorativo che non è solo un omaggio alla storia rossonera, ma un simbolo dell’identità del Club, creato in collaborazione con i tifosi. L' Anniversary Kit, sviluppato attraverso una campagna partecipativa globale, fonde il fascino rétro con l’innovazione, celebrando il passato e guardando al futuro con il supporto della sua comunità globale.

Cuore della collezione è la 125th Anniversary Capsule Collection, composta da diverse proposte uniche: la Authentic Player Jersey, la Goalkeeper Jersey, una speciale Retro Style Jersey in edizione limitata e una Retro Football che omaggia il design calcistico vintage.

In un gesto esclusivo, solo 1.899 pezzi numerati della Retro Style Jersey saranno disponibili, un riferimento diretto all’anno di fondazione del Club.

Il design della maglia è un viaggio nella storia del Milan, nato grazie alla partecipazione dei tifosi. Attraverso la campagna «Design our Jersey, Design our Legacy», i supporter hanno scelto elementi che evocano momenti iconici: le larghe strisce rossonere degli anni Cinquanta, il primo badge del Club del 1899 e l’emblematico “Diavoletto” degli anni Ottanta, stampato all’interno della maglia.

Oltre a rendere omaggio al passato, la maglia è proiettata nel futuro: realizzata con materiali riciclati al 100% e tecnologia dryCELL di PUMA, unisce sostenibilità e prestazioni. Inoltre, la versione ufficiale del kit, indossata dalle Prime Squadre maschile e femminile, rinuncia ai loghi degli sponsor, esaltando un’estetica pura e rétro.

Durante il lancio ufficiale al Flagship Store del Milan in via Dante a Milano, leggende del Club, VIP e fan hanno potuto ammirare in anteprima questa celebrazione di eleganza e storia. Franco Baresi, Vice Presidente Onorario, ha commentato: «Questa maglia riflette l’anima del Milan: la sua passione, la sua storia e la sua visione per il futuro».

Il 125th Anniversary Kit farà il suo debutto in campo l’8 dicembre con la Prima Squadra femminile, seguito dal derby contro il Genoa a San Siro il 15 dicembre. Per rendere il momento ancora più speciale, eventi dedicati sono stati organizzati nei PUMA Flagship Store di Dubai e Shanghai, riaffermando lo spirito globale del Club e il legame con i suoi tifosi in tutto il mondo.

Con questa collezione, l’AC Milan celebra non solo 125 anni di storia calcistica, ma anche il profondo legame che unisce il Club ai suoi tifosi e al suo spirito innovativo, trasformando una maglia in un simbolo senza tempo.