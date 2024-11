Yamamay e lo sport, sempre più vicini

Yamamay continua la sua storica liaison con il mondo delle discipline atletiche, rinnovando la sua presenza a fianco di grandi team e atleti. L’ultima scommessa del brand si orienta verso il ciclismo con un accordo di partnership per il 2025 insieme a Polti-Kometa, squadra professionistica guidata da figure di spicco come Ivan Basso e la famiglia Contador.

Una nuova collaborazione dove Yamamay introduce la linea YTHERMAL, una collezione di intimo termico studiata per proteggere anche nelle condizioni climatiche più avverse, con capi concepiti per aderire come una seconda pelle, un connubio perfetto di performance tecnica ed eleganza funzionale.

YTHERMAL, lanciata lo scorso inverno, si articola in proposte come maglie a maniche lunghe e leggings, realizzate in filati selezionati per assicurare comfort termico e traspirabilità ottimali, ideale tanto per lo sport all’aperto quanto per il tempo libero. Tra i materiali impiegati, la lana merino, che insieme al polipropilene garantisce un'ottima regolazione della temperatura e pelle sempre asciutta, e il Dryarn, filato tecnico riconosciuto per la sua eccezionale capacità di asciugatura e comfort estremo. I capi, prodotti interamente in Italia, si declinano in tonalità come antracite, denim e nero, con una linea di leggings anche in versione tre quarti per un’ulteriore versatilità.

Commenta la nuova partnership Gianluigi Cimmino, CEO di Yamamay: «Abbiamo deciso di inaugurare la stagione invernale aggiungendo un nuovo capitolo alle nostre collaborazioni: la squadra di ciclismo capitanata da Ivan Basso indosserà la nostra collezione YTHERMAL, perfetta per chi pratica sport all’aria aperta anche d’inverno. È sempre un onore per noi associare il nostro nome a team e personaggi di questo tipo, perché gli sportivi sono un esempio positivo di impegno, dedizione e gioco di squadra, doti e valori che coincidono anche con i nostri valori aziendali».

Con la partnership con Polti-Kometa, Yamamay conferma non solo un’affinità con lo sport, ma un impegno nella ricerca di materiali di qualità che rispondano alle esigenze di chi vive le attività outdoor, sottolineando una dedizione all'innovazione che resta al centro della visione del brand.

Anche Ivan Basso si è espresso con entusiasmo, dichiarando che la sinergia tra Yamamay e il team Polti-Kometa rappresenta un progetto che va oltre la semplice sponsorizzazione, mirato a creare valore e un’unione di competenze che si tradurrà in prodotti d’eccellenza per gli atleti e gli appassionati di ciclismo. «Entriamo nell’universo sportivo di Yamamay per generare valore reciproco», ha spiegato. Unendo la nostra passione e competenza con l’impressionante vicinanza allo sport della famiglia Cimmino. Sono sicuro che questo accordo ci porterà lontano!».