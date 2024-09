Timothée Chalamet e il fil rouge con la moda

Androgino, ricercato ma mai eccessivo: lo stile di Timothée Chalamet ha conquistato l’intero globo con outfit iconici arrivando nel 2019 ad occupare il primo posto nella classifica Year in Fashion di Lyst come uomo più influente nella moda.



Titolo più che meritato, considerando l’evoluzione di stile che l’attore statunitense ha compiuto nel tempo. D’altronde, l’attenzione per la moda è sempre stata palese sui red carpet dove Chalamet ha spesso infranto i tabù della moda dando incredibili lezioni di stile.

Lezioni che non sono certo passate inosservate dalle grandi maison, infatti Chanel ha scelto proprio l’attore come protagonista della campagna del suo profumo Bleu De Chanel e nominandolo ambassador per la linea beauty. Anche Cartier ha scelto Chalamet per dare un volto moderno ed elegante ai suoi orologi, lo abbiamo infatti visto indossare pezzi da collezione, come il Tank Cintrée Les Rééditions in platino indossato sul red carpet della première francese di Dune Parte 2.

Ma il legame tra Chalamet e Cartier non sembra fermarsi qui infatti, in occasione dell’uscita di Wonka - film in cui l’attore ha interpretato il giovane inventore - Timothée ha studiato insieme alla maison un gioiello che si ispirasse alla fabbrica di cioccolato più famosa del mondo. «Volevo qualcosa di vivace, giocoso e giovanile» ha commentato l’attore parlando del girocollo composto da 964 pietre preziose - realizzato su misura per il suo collo - nato per omaggiare le colorate collezioni della maison tra gli anni Sessanta e Settanta e rappresentare al meglio lo stile ricercato ed elegante dell’attore.

Ma non finisce qui, perché l’attore, proprio in occasione del tour promozionale di Wonka, ha sfoggiato un guardaroba d’avanguardia, spesso optando per la pelle e il latex. Tra gli outfit più noti ritroviamo il completo viola pastello firmato Prada e il lungo soprabito nero di Avallano.

Che sia per il suo talento, il fisico longilineo o la sua incredibile naturalezza nell’interpretare qualunque personaggio, Timothée ha spaziato tra numerosi stili nella vita reale e sul set, dai panni futuristici di Paul Atreides in Dune alle camicie leggere di Elio Perlman in Chiamami col tuo nome. La prossima missione per l’attore sarà quella di vestire gli abiti di Bob Dylan nella pellicola A Complete Unknown, dal 23 gennaio 2025 al cinema.

Insomma, l’enfant prodige sembra avere tutte le carte in regola per diventare il prossimo sex symbol delle nuove generazioni, cosa avrà ancora in serbo per noi Thimotée?