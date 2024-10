«Crea la tua immagine» con l'aiuto di Sonia Chirico

Spesso si tende a sottovalutare il potere che può esercitare un semplice capo d'abbigliamento, quando a volte dimentichiamo che gli stereotipi sono proprio frutto dell’influenza che trasmette un capo.

I vestiti non sono semplici abiti, ma il modo più immediato e rilevante che si ha per esprimere la propria personalità, e lo sa bene Sonia Chirico, consulente d’immagine e opinionista di stile, che racconta nel suo primo libro il ruolo essenziale che gioca l’immagine personale nella comunicazione.

L’autrice infatti approfondisce e parla nel dettaglio di come l’aspetto esteriore non rifletta solo la personalità ma che, grazie a piccole attenzioni, anche curare la propria immagine potrebbe diventare il mezzo più semplice per accrescere la propria autostima.

«Ogni dettaglio nel nostro aspetto, dal colore dei nostri abiti agli accessori che scegliamo, comunica un messaggio specifico al mondo» - afferma Chirico nel libro - «La consulenza d’immagine è una disciplina seria che va ben oltre le tendenze della moda; è una forma di comunicazione strategica».

Sin dalle prime pagine infatti l’autrice invita a riflettere su come l’immagine ha sempre giocato un ruolo chiave nella storia, dalle corti reale ai leader politici, l’aspetto esteriore ha sempre fatto la differenza.

Un altro importante tassello è la gestione del proprio stile in modo strategico, nel libro infatti Chirico spiega come giostrare a proprio vantaggio la scelta di un capo piuttosto che un altro: «Capire come i colori e le forme impattano sulla percezione è fondamentale per chiunque desideri controllare la propria immagine. Questa conoscenza permette alle persone di comunicare chi sono realmente e cosa desiderano ottenere».