L'evoluzione di stile della Regina Camilla

La Regina Camilla, oggi considerata dal popolo britannico come la donna che regge le responsabilità della Corona, festeggia i suoi 77 anni - secondo compleanno come regina consorte - tra impegni e incombenze. È infatti da mesi che Camilla sta sostituendo Re Carlo - assente a causa della sua malattia - nelle responsabilità di corte.

Dalle inaugurazioni ai matrimoni, dagli eventi formali ai tour internazionali la Regina Camilla sembra completamente a suo agio affrontando i doveri della Corona, adattando anche il suo guardaroba per ogni occasione e dando ben poco spazio alle sue origini da ragazza del countryside.

I veri protagonisti dei suo outfit non sono certo i vestiti bensì i copricapi e le spille, con i quali si diverte a sperimentare liberando la fantasia. Al contrario dell’attuale Principessa del Galles, Kate, e della defunta Regina Elisabetta, Camilla predilige le tonalità scure ai colori chiari, in particolare il blu navy. Oltre questo, la sua passione per le spille è indiscutibile, alternando simpatiche spille raffiguranti teneri animali a eleganti fiori ma non solo, come quando nel 2023, in occasione della visita di Re Carlo al Presidente della Repubblica Federale Tedesca, ha affiancato a un collier di diamanti una spilla con l'immagine della Regina Elisabetta.

Conosciamo bene lo stile di Camilla oggi, ma come si è evoluto il suo guardaroba negli anni? Noi di Panorama.it abbiamo raccolto in questa gallery tutti i suoi look, o meglio i suoi copricapo, degni di nota.