Il meglio del red carpet dei MTV VMAs 2024

Come ogni anno, gli MTV VMAs sono tornati per farci sognare con performance incredibili e abiti da sogno. Da Megan Thee Stallion, che ha condotto questa edizione, alle esibizioni di Lisa e Katy Perry, anche questa volta la notte dei VMAs ci ha regalato grandi emozioni.

Sul palco ha trionfato Taylor Swift, vincitrice di ben sette statuette mentre sul red carpet è stata Sabrina Carpenter ad ammaliare i presenti. Come una vera diva della vecchia Hollywood, Sabrina ha indossando un abito vintage firmato Bob Mackie accompagnato da una vaporosa chioma mossa. Continua invece il cambio di stile di Katy Perry, che si è presentata con un make up e hair look effetto bagnato accompagnati da un abito Who Decides War. Camila Cabello, in stile vedova nera, ha sfoggiato un elegante Tony Ward Couture mentre Halsey ha sprigionato la sua personalità più selvaggia in un total look Vintage Versace rosso, capelli compresi, decorato da fantasia animalier. Damiano David invece, per l'occasione, si è tuffato in pieno stile dandy firmato Etro, regalando a tutti un sogno vintage e moderno allo stesso tempo.

Sfoglia la gallery per scoprire tutti gli altri look sfoggiati sul red carpet.