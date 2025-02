Milano Fashion Week: da DSquared2 torna Chiara Ferragni (ma a nessuno interessa)

Dsquared2 celebra trent’anni di stile audace e innovativo con una sfilata show, nel segno di una celebrazione e di un nuovo inizio. Una festa esclusiva, un club in cui sfilano personaggi iconici della maison — cowboy canadesi, disco queen, regine della disco e starlet da red carpet. E poi c’è lei, Chiara Ferragni, al suo ritorno alla Milano Fashion Week.

Una degli «D2 Friends» presenti in prima fila all’evento, l’influencer ha definito «una grande emozione» il suo ritorno alla kermesse milanese sottolineando come Dsquared2 sia stato uno di quei brand che l’ha «sempre supportata, anche nei momenti difficili». Quando per “momenti difficili” si intende un processo per truffa aggravata.

«Credevo sinceramente che non servisse un processo per dimostrare di non aver truffato nessuno. Convivere per ancora chissà quanto con questa accusa, che ritengo del tutto ingiusta, pesa su di me e, di riflesso, sulla mia famiglia e sulle persone con cui lavoro» aveva dichiarato la Ferragni il 29 gennaio scorso. Un peso che non le avrebbe precluso la partecipazione all’evento di Dsquared2, così come l’apparizione sulla copertina di Elle (Romania però) in cui si dice che la Ferragni «rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda».

Così Chiara Ferragni cerca di rilanciare la sua immagine e, in attesa di sentenza, si fa fotografare a fianco di Annalisa e Benji & Fede, cercando di tornare — tra l’indifferenza generale — a quel mondo che l’aveva innalzata a Regina prima del «Pandoro Gate».

Più della sua partecipazione alla Milano Fashion Week si parla infatti dell’ennesima telefonata di Fedez che le rivolgerebbe un epiteto non troppo galante, a dimostrazione del fatto che più che Romania, Grecia e Spagna, il rilancio di Chiara Ferragni si potrebbe celere dietro all’immagine della “cornuta”.