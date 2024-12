Matthieu Blazy lascia Bottega Veneta per Chanel

Tutto confermato. Matthieu Blazy lascia Bottega Veneta e al suo posto arriva Louise Trotter, che a gennaio concluderà il suo incarico come direttrice creativa di Carven.

Blazy, alla guida di Bottega Veneta dal 2021, ha trasformato il brand in un autentico oggetto di culto, espandendone l’identità oltre la moda con progetti che hanno celebrato il design e la cultura visiva. Tra le sue iniziative più significative, le installazioni durante il Fuorisalone e la collaborazione con Flos, che hanno rafforzato il legame tra Bottega Veneta e il mondo del design contemporaneo.

L’arrivo di Louise Trotter segna una nuova era per la maison italiana. Dopo aver rilanciato Carven con una visione fresca e moderna, la stilista britannica è pronta a portare la sua estetica elegante e distintiva in una delle case di moda più iconiche del lusso italiano.

Il futuro dello stilista è però già scritto. Sarà lui il nuovo direttore creativo da Chanel dopo Virginie Viard. Dopo le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, a darne conferma è Business of Fashion.

«Matthieu è diventato una scelta ovvia per il marchio, in quanto abbiamo imparato a conoscere il suo talento, la sua personalità, la sua concretezza e la sua cultura» ha dichiarato a BoF il presidente della moda di Chanel Bruno Pavlovsky in un'intervista. «Il processo di intervista è stato davvero stimolante, perché abbiamo imparato a conoscerlo: la sua visione della creazione, la sua modernità, il suo rispetto e il suo impegno nei confronti dei prodotti e delle donne che lo circondano e lo ispirano.

«Non abbiamo scelto Matthieu solo per “fare Chanel”, ma perché potesse spingere i confini di ciò che Chanel è, per il futuro», ha proseguito Pavlovsky. «Porterà la sua modernità, il suo modo di lavorare - Chanel è pronta a lasciarsi trasportare».

Blazy entrerà a far parte di Chanel nell'aprile 2025, con la sua collezione di debutto prevista per il prossimo settembre.