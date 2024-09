Tutte le passerelle di Mariacarla Boscono

Nata a Roma il 20 settembre del 1980, Mariacarla Boscono è sempre stata circondata dalla moda sin da bambina, fino a quando non ha fatto i suoi primi passi nel settore firmando il primo contratto a 16 anni con l’agenzia di moda DNA Model Management di New York e a Milano per la Riccardo Gay.

I primi ingaggi per le passerelle sono arrivati nel 1996, debuttando a Milano con Alberta Ferretti e Laura Biagiotti. Dopo di loro, i contratti non fanno che aumentare, da Gai Mattiolo a Rocco Barocco, da Issey Miyake a Vivienne Westwood, tutti volevano Mariacarla. Dopo aver conquistato importanti contratti e attirato l’attenzione di Sarli e Karl Lagerfeld, la Boscono è diventata il volto più conteso degli anni 2000. Pensare che solo nella stagione Autunno/Inverno 2002/03 ha sfilato per oltre 70 case di moda.

Non escludendo altre strade oltre la moda, la top model ha aperto una piccola parentesi della sua vita debuttando a teatro nel maggio del 2006 interpretando il ruolo di Solange nell’opera Le Serve del drammaturgo francese Jean Genet con l’amica Margherita Missoni mentre nel 2010 ha recitato in Donne per Shakespeare in scena a Roma. Nonostante ciò, il suo primo impiego, e amore, è rimasto sempre la moda.

Anno dopo anno Mariacarla è diventata protagonista di innumerevoli campagne pubblicitarie per numerose maison che hanno tatto il giro per il mondo, da Etro a Versace, da Bulgari a Dolce & Gabbana. Si può dire che, ad oggi, non esista casa di moda di fama mondiale per cui non ha sfilato o realizzato una campagna.

In questa gallery abbiamo raccolto tutto il suo percorso, dagli esordi sino a oggi.