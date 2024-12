Levi's e Bob Dylan, tra moda e musica

Levi’s torna a celebrare la sua storia con una nuova collaborazione che unisce moda e cinema.

Il brand ha annunciato la sua partnership con il filmA Complete Unknown, diretto da James Mangold e interpretato da Timothée Chalamet nel ruolo di un giovane Bob Dylan. La pellicola, che racconta i primi anni di Dylan come musicista nella New York degli anni Sessanta, uscirà nelle sale americane il prossimo 25 dicembre (dal 23 gennaio 2025 anche in Italia).

Per l’occasione, Levi’s ha lavorato a stretto contatto con la costumista Arianne Phillips, dando vita a una capsule collection esclusiva che cattura l’essenza dello stile iconico di Dylan. La collezione comprende tre capi unici: una giacca motociclista in suede con due tasche, la cintura “D” di Dylan e una riproduzione dei jeans 501 XX modificati da Suze Rotolo, ex fidanzata del musicista, con un tassello triangolare per adattarli agli stivali.

Attraverso il film, il brand riafferma il suo legame con un periodo storico in cui la musica e l’arte si intrecciavano strettamente con il suo nome. Negli anni Sessanta, durante la sua transizione dallo stile folk al rock-and-roll, Bob Dylan ha infatti integrato capi Levi’s nel suo guardaroba, rendendo il brand una scelta naturale per rappresentare il suo stile nel film.

«Era impossibile non includere Levi’s, è parte della storia di Bob», ha affermato Arianne Phillips.

Il processo creativo dietro la collezione è stato meticoloso. Paul O’Neill, direttore del design di Levi’s Vintage Clothing, ha iniziato la sua ricerca già nel 2019, quando il marchio ha lanciato una collezione ispirata alla scena folk di New York. La scoperta del ruolo di Suze Rotolo nell’adattare i jeans di Dylan ha influenzato la ricreazione dei capi per il film. Inoltre, O’Neill ha contribuito con un capo della sua collezione personale, una giacca di cotone che è stata sbiancata e modificata per essere utilizzata sul set.