Tutte le modelle di Ivan Bart

È scomparso all’età di 60 anni, dopo una breve malattia, Ivan Bart, ex presidente di IMG Models.

Nel corso della sua decennale carriera, Bart ha contribuito a lanciare alcuni dei volti più famosi della moda. Sotto la sua supervisione, IMG ha rappresentato modelle tra cui Kate Moss, Tyra Banks, Gigi e Bella Hadid. Non solo, nel suo ruolo di presidente ha influenzato l’intero settore, dando spazio a modelle plus size come Ashley Graham.

In un post su Instagram, la stella Graham - la prima modella plus size a finire sulla copertina di Vogue - ha definito Bart «una delle parti più integranti» della sua carriera», specificando: «Il tuo impatto ha spostato le montagne e abbattuto tanti muri per me e tanti altri».