I migliori look dei Gotham Awards 2024

Se nella stessa notte Londra ha visto celebrare i Fashion Awards, New York ha ospitato nel Cipriani Wall Street la 34ª edizione dei Gotham Awards, la premiazione che mette sotti i riflettori il cinema indipendente.

Tra le protagoniste di questa edizione Angelina Jolie, che ha ricevuto il premio Performer Tribute per la sua interpretazione della Divina Callas in Maria, e Zendaya che ha conquistato lo Spotlight Tribute per la pellicola Challengers. Vincitori del premio Visionary TributeTimothée Chalamet e il regista James Mangold per A Complete Unknown, il film tributo a Bob Dylan.

Demi Moore ha ben pensato di illuminare la notte nella Grande Mela con il suo incredibile girocollo Bvlgari mentre a lasciare il segno sul red carpet è stata Nicole Kidman, che ha sfoggiato un floreale ed elegante Dolce & Gabbana del 1998, riaffermando ancora una volta il suo impegno nella moda sostenibile. Sfoglia la gallery per scoprire tutti gli altri look.