David di Donatello 2024: I look della serata

Arrivata alla 69º edizione, la premiazione dei David di Donatello torna nella capitale per radunare e premiare i migliori professionisti nel panorama del cinema italiano direttamente negli studi di Cinecittà.

I 25 David di Donatello e i vari David Speciali - assegnati anche quest’anno dall’Accademia del Cinema Italiano - vengono consegnati dai due presentatori Carlo Conti e Alessia Marcuzzi, lui in smoking blu e lei con un lungo abito grigio perla monospalla.

La serata inizia a ritmo di musica con l’esibizione di Mahmood in total white, con camicia e pantalone over. Ad inaugurare la premiazione Paola Cortellesi, che ritira il David dello Spettatore in un lungo abito nero tempestato di strass dalla scollatura profonda e spalline importanti mentre Emanuela Fanelli, vincitrice del David Miglior Attrice non protagonista, ritira il premio in un lungo abito da sera blu cobalto.