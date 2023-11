CFDA Awards 2023: I vincitori e i migliori look

Considerati uno tra gli eventi più celebri del fashion system, anche definiti «Oscar» della moda, i CFDA Awards hanno accolto sul caratteristico tappeto bianco diverse celebrità, accorse per celebrare i grandi nomi della moda nel panorama americano.

Ospitato dal Museo di Storia Naturale di New York, il Council of Fashion Designer of America anche quest’anno ha premiato i giovani più meritevoli e gli storici designer. Nell’ambita categoria Womenswear e Menswear Designer of the Year abbiamo visto trionfare rispettivamente Catherine Holstein, fondatrice di Khaite, e Willy Chavarria, ideatore del suo omonimo marchio e vicepresidente senior del design di Calvin Klein

Le famose attrici gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, con il loro marchio The Row, hanno portato a casa il premio come Accessories of the Year mentre l’International Awards è stato conquistato dallo stilista nordirlandese Jonathan Anderson. L’ex tennista Serena Williams è diventata la prima atleta a vincere il titolo di Fashion Icon, questo grazie alla sua passione coltivata sin dal liceo e al suo contributo nel settore moda. La Williams infatti nel 2018 ha lanciato la sua personale linea di abbigliamento S by Serena, mentre il 2019 ha visto nascere la sua linea di gioielli ispirata a donne forti e sicure.

Per l’occasione abbiamo visto ancora una volta il nero prevalere sugli altri colori ed è solo grazie alle silhouette alternative che la tonalità ha acquisito originalità, come l’incredibile abito con strascico di Serena Williams firmato Thom Browne. Tra queste troviamo Kim Kardashian con un abito attillato firmato Chrome Hearts. La cantautrice Mary J. Blinge invece ha scelto un sensuale e attillato Christian Siriano semitrasparente con ricamati numerosi rami argentati, mentre Anne Hathaway ha riscoperto il denim Ralph Lauren sfoggiando una lunga gonna e un top dai due lavaggi differenti, impreziositi da una stampa floreale. Tra gli altri, Demi Moore in Carolina Herrera abbagliante come una sfera da discoteca e Gwyneth Paltrow che ha sfoggiato una mise elegante e raffinata firmata G. Label.

Sfogliamo insieme la gallery con i look più belli della serata: