Lo stile di Annalisa, dall’inizio rock romantico fino a oggi

Trovare uno stile e portarlo avanti nel tempo è una tra le missioni più complicate per un'artista, e lo sa bene Annalisa che dal 2010 a oggi ne ha fatta tanta di strada.

Annalisa Scarrone, meglio conosciuta come Annalisa, ha iniziato la sua carriera nel 2010 partecipando al programma Amici di Maria De Filippi e classificandosi seconda nella categoria canto. All'inizio eravamo abituati alle divise della scuola di canto che vestivano gli artisti dalla testa ai piedi con colori accesi come il rosso e il verde. Nel 2011 è arrivato il primo album da solista, Nali, che la vede in primo piano sulla copertina con gli occhi marcati di nero, una semplice coda con l’immancabile frangetta e una giacca di jeans, trasmettendo il concept di una ragazza semplice dall’animo rock.

Tutti i suoi look dell’epoca, molti di dubbio gusto, spaziavano tra lo stile romantico e quello rock non trovando il giusto equilibrio, come le gonne romantiche che hanno caratterizzato il suo Sanremo 2013 o i tacchi altissimi dal maxi plateau sfoggiati nell'edizione successiva. Nel 2018 è arrivata la svolta, i capelli si sono schiariti e gli outfit hanno adottato uno stile commerciale, dimostrandosi nel tempo una perfetta star camaleontica capace di adattarsi a ogni tendenza. Da classica ragazza della porta accanto, Annalisa inizia a osare sfoggiando corsetti, scollature provocanti e make up sensuali.

Ed è proprio sensualità la parola chiave che ha descritto al meglio i suoi ultimi look negli anni e il Sanremo 2024: con la collaborazione della sua stylist Susanna Ausoni, Annalisa ha sfoderato outfit rigorosamente total black composti da reggicalze, scollature profonde e mini dress, tutti perfettamente collegati da questo fil rouge sensuale. Filo che si è interrotto durante il Tutti nel Vortice Tour dove il duo ha messo in scesa abiti dal taglio futuristico, con tanto di occhialoni, giacche dalle spalle ampie e gonne in stile armatura.

Insomma, sono numerosi gli stili che Annalisa ha adottato nel tempo cercando di soddisfare le tendenze del momento e le aspettative altrui, ma quale dei tanti look di questo vortice rispecchia e rispetta la sua personalità?