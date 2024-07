Paul Andrew è il nuovo direttore creativo di Sergio Rossi. A darne l’annuncio, in un comunicato, il marchio italiano di calzature di lusso che definisce lo stilista una «voce di spicco nella nuova generazione di talenti del design».

Un passato da Ferragamo — dove ha vestito il ruolo di direttore creativo — Donna Karan, Calvin Klein, Narciso Rodriguez e Alexander McQueen, Paul Andrew è stato anche il primo designer di calzature a vincere il premio CFDA/Vogue Fashion Fund Award con il suo marchio omonimo, nato nel 2013.

«Il lavoro di Andrew è allo stesso tempo audace e pragmatico, bilanciando l'artigianalità con le ultime innovazioni materiali e tecnologiche» si legge nel comunicato ufficiale. «La sua fervente etica del lavoro, la dedizione alla costruzione del marchio e l'imprenditorialità gli sono valsi elogi e riconoscimenti commerciali a livello internazionale».

Helen Wright, ceo di Sergio Rossi ha commentato la nomina, dichiarando: «Paul Andrew è un talento straordinario ed entusiasmante per guidare la direzione creativa del nostro leggendario marchio Sergio Rossi. È ammirato in tutto il mondo per il suo design innovativo di calzature e per la sua fluidità e maestria tecnica. Porta con sé un profondo rispetto per la tradizione del nostro marchio, una comprensione istintiva della nostra clientela diversificata e, soprattutto, una vivacità creativa che catturerà l’immaginazione della donna Sergio Rossi di oggi e di domani».

Alle parole della Wright si aggiungono quelle di Eric Chan, ceo di Lanvin Group — «Paul è destinato a guidare Sergio Rossi in una nuova era di successo» — e quelle di Zhen Huang, presidente del Gruppo Lanvin che si è dichiarato fiducioso nella continua evoluzione e prosperità del marchio.

«Sono onorato e felice di unirmi a Sergio Rossi come direttore creativo, un brand di calzature di fama mondiale le cui radici e la cui eredità parlano del potere duraturo del savoir faire artigianale italiano. Sono entusiasta di poter costruire su queste basi, combinando lo spirito unico di innovazione e l’alta artigianalità di Sergio Rossi, mentre diamo forma a una nuova e brillante visione per il marchi» ha infine commentato Paul Andrew.